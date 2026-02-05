Rindes inesperados reordenan el escenario de la soja en Paraguay

Con una cosecha en proceso, la campaña de soja 2025/26 llega con nuevas estimaciones luego de los buenos rendimientos apuntados en algunos departamentos.

La analista senior de StoneX, Larissa Barboza, mencionó que los primeros resultados de campo ratificaron rindes superiores al promedio histórico, “consolidando un escenario de producción récord”.

Señaló que las precipitaciones favorables de productividad, inicialmente asociadas a los buenos niveles de precipitaciones registrados en diciembre, comenzaron a confirmarse con el inicio de la cosecha en enero.

“El principal destaque del mes fue el desempeño productivo por encima de lo esperado, lo que llevó a revisiones al alza en los rendimientos promedios en la mayoría de los departamentos productores”, acotó.

Los departamentos con rendimiento de soja

En cuanto a los departamentos con los ajustes más relevantes, detalló que Alto Paraná elevó su rendimiento promedio a 3,6 toneladas por hectárea, mientras que Canindeyú alcanzó 3,5 toneladas de soja por hectárea. También Caaguazú e Itapúa modificaron su productividad a 3,4 toneladas por hectárea, al igual que Guairá, Caazapá, San Pedro y Paraguarí, también con resultados positivos.

“Como resultado, la estimación de producción de la zafra principal fue revisada de 9,65 millones a 10,14 millones de toneladas, posicionando a este ciclo entre los mejores ya registrados en Paraguay”, explicó Barboza.

Además, precisó que las cifras finales dependen del desempeño de la zafriña, pero si esta alcanza un volumen cercano a 1,39 millones de toneladas, la producción total de soja podría llegar a 11,53 millones de toneladas, estableciendo un nuevo récord histórico para el país.

Comercio

Por último, la especialista senior se refirió a la comercialización del producto y resaltó que el escenario productivo comienza a generar señales de presión sobre el mercado.

“A pesar de que las ventas anticipadas se mantienen en línea con el promedio de los últimos tres años, con un 33,6% de la producción negociada, la expectativa de una cosecha récord presionó a la baja los basis (diferencia precio local e internacional). Desde mediados de enero, los valores en Asunción vienen registrando caídas sostenidas, pasando de US$ -23 por tonelada a comienzos de diciembre a niveles cercanos a US$ -40 por tonelada en la actualidad.