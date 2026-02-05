Tomate: gremios se enfrentan y crece la polémica por la importación

Ante la postura del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de no habilitar la importación, con el argumento que la producción nacional es suficiente para abastecer al mercado interno, la presidenta de la Asociación de Importadores y Comerciantes de Frutihortícolas del Mercado de Abasto (Asicofru), Karen Leguizamón, afirmó que eso es “una mentira”.

Comentó que la última semana varios productores estuvieron trabajando de manera coordinada con el director de Comercialización, Ernesto Sotelo, quien solicitó completar las planillas que se utilizan cuando se analiza una eventual habilitación de la importación del tomate.

“Hasta la semana pasada estuvimos en contacto con el director y coincidimos con productores de otros gremios en que no había suficiente tomate para abastecer al mercado local, que está siendo regulado por el contrabando, dado que hoy el 80% del producto que se consume en el país ingresa de manera informal”, sostuvo Leguizamón.

Plan de verano: “No está funcionando”

Según Leguizamón, el Plan Nacional de Tomate 2025, impulsado por el MAG, “no está funcionando” y aseguró que “ni tres camiones por día” se logra completar con producción de origen nacional.

Además señaló que existe mercadería de origen ilegal que proviene de la Argentina y que se comercializa en los mercados. Para la dirigente, ante la falta de autorización para la importación, la situación del rubro se vuelve complicada. También afirmó que no puede dialogar con el ministro del MAG, Carlos Giménez, ya que no responde a los cuestionamientos del gremio.

La misma postura fue compartida por Juan Paredes, productor del distrito 3 de Febrero, en Caaguazú, quien indicó que cuenta con 36 invernaderos en cosecha, sin embargo, la producción no está alcanzando las expectativas debido al calor que afecta a los cultivos.

“Esperábamos producir cinco kilos por planta, pero como máximo se logra un kilo. La producción nacional está en falta y no se le puede mentir a la gente, porque esta es la realidad. Hoy los más beneficiados son los contrabandistas”, lamentó.

Paredes también cuestionó que el director de Comercialización del MAG no tenga conocimiento sobre quiénes son los vendedores de tomate y criticó que algunos dirigentes gremiales respalden, mediante comunicados, la versión de las autoridades del ente estatal de que se cuenta con disponibilidad de producción nacional para abastecer todo el país, cuando la realidad es otra, afirmó.

Respaldo a la decisión del MAG

Por otro lado, el Gremio de Productores Frutihortícolas del Paraguay emitió un comunicado en el que informó a la ciudadanía que la producción nacional de tomate “está abasteciendo plenamente el consumo interno”, como resultado del plan “Cultivar tomate todo el año”, informan que cuenta con un millón de plantas en cosecha y con el trabajo sostenido de productores que realizaron inversiones privadas en todo el país.

“Reiteramos nuestro firme respaldo a la protección de la producción nacional y expresamos, con responsabilidad, nuestro no a la AFIDI (Acreditación Fitosanitaria de Importación) para el tomate, al no existir fundamentos técnicos para su habilitación”, señalaron.

A su turno, el productor Francisco Meza manifestó que quienes afirman que no se dispone de tomate nacional son los importadores y no los productores. Este último segmento, en “su sano juicio” no pedirá que se libere o que se otorgue el permiso correspondiente para el desembarco de tomates de otros países a Paraguay.

“Durante mucho tiempo trabajamos para no liberar ni otorgar permisos, porque los productores podemos cumplir con el mercado. Estamos produciendo en verano y siempre pedimos que se valore nuestro trabajo. Es algo que hoy se mantiene debido a la decisión tomada por el ministro de Agricultura”, acotó.

Entre tanto, desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería indicaron que la producción de tomate en Paraguay atraviesa un buen momento, ya que en los meses de enero y febrero -tradicionalmente considerados inviables para este cultivo debido a las altas temperaturas- están registrando buenos resultados.

Cifras del MAG

Los números compartidos por el ente de agricultura y ganadería reflejan los siguientes números impulsados por el Plan Nacional del Tomate 2025: