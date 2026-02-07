Eladia SAE alcanza 110.000 toneladas de arroz en 11.700 hA.

El arroz lidera el volumen productivo con más de 110.000 toneladas. La empresa registra actualmente un volumen de producción de 110.000 toneladas de arroz limpio y seco, a lo que se suman 2.100 toneladas de soja y 3.550 toneladas de maíz, cifras que reflejan una estructura productiva sólida y diversificada. En superficie, Eladia SAE opera 11.700 hectáreas de arroz, ubicadas en Villa Oliva y Villeta, mientras que la soja ocupa alrededor de 1.000 hectáreas, entre zafra y zafriña, y el maíz, unas 570 hectáreas bajo el mismo esquema productivo.

El crecimiento de la empresa no fue lineal. Desde la dirección explican que la evolución estuvo marcada por distintos vaivenes propios del negocio agrícola, lo que obligó a replantear la estructura interna. El punto de partida fue la definición de un plan estratégico sólido, asumido y liderado directamente por el Directorio, con disciplina en cada uno de sus ejes.

Alimentos para casi 200 colaboradores

Uno de los aspectos centrales del modelo de Eladia es el control de costos. En ese marco, la empresa desarrolló su propia unidad pecuaria, donde produce ganados vacunos, porcinos y ovinos destinados al consumo interno. Esta producción abastece a cerca de 200 funcionarios, tanto de las granjas agrícolas como de la industria, lo que contribuye a optimizar recursos y fortalecer la autosuficiencia operativa.

En materia de innovación, Eladia cuenta con un Centro de Investigación Tecnológico, que cumple un rol clave en la mejora continua de los procesos productivos. Actualmente, 10 empresas del sector utilizan este espacio para probar semillas, insumos y tecnologías, evaluando su adaptación a las condiciones de suelo, clima y manejo. Este trabajo permite definir con mayor precisión los momentos de siembra, optimizar rendimientos y elevar la calidad final del arroz producido.

La cosecha es otro eslabón estratégico. Desde la empresa señalan que no existen fórmulas complejas, sino una fuerte apuesta a la planificación y a la disponibilidad de maquinaria en el momento oportuno. Si bien la inversión en equipos agrícolas es elevada, el uso de maquinaria de última generación reduce de forma significativa las pérdidas de granos durante la recolección, impactando directamente en la rentabilidad del cultivo.

El proceso de industrialización se realiza en una planta de escala acotada, pero con alto nivel tecnológico. La infraestructura permite recibir hasta 100 camiones por día para el secado de granos, volumen que puede incrementarse hasta 130 camiones diarios en los picos de cosecha. Esta capacidad brinda flexibilidad para atender simultáneamente la producción propia y las operaciones comerciales, tanto para el mercado interno como para exportación.

La sostenibilidad ambiental es un componente transversal en toda la operación. Más del 70% del agua utilizada en el proceso productivo es devuelta al sistema en condiciones más limpias de las que ingresó, lo que posibilita la convivencia con la fauna local. Además, la empresa utiliza maquinaria agrícola con certificaciones ambientales vigentes y una industria que emplea la cascarilla de arroz como fuente de energía, eliminando el uso de combustibles fósiles para el secado.

Exportaciones a América y África respaldan la producción local

En cuanto a la comercialización, Eladia SAE destina sus ventas locales principalmente a industrias, mientras que en el plano internacional exporta a Brasil, Chile, Bolivia, Perú, países de Centroamérica, Europa y algunos destinos de África. Desde la empresa aclaran que no buscan diferenciarse de otros productores locales, sino actuar de manera colaborativa.

La estrategia comercial se basa en tres pilares: volumen, calidad y seriedad. En un mercado internacional competitivo, la capacidad de cumplir con los compromisos asumidos es tan importante como el producto.

Respecto al contexto del sector, la empresa observa que la fuerte expansión productiva registrada en campañas anteriores se desaceleró en el último período. Los precios bajos y la adversidad climática influyeron en una reducción del área sembrada, aunque desde la firma consideran que se trata de un comportamiento cíclico. En ese escenario, el foco sigue puesto en mejorar la eficiencia y los rendimientos: “un precio alto no compensa una producción baja”, señalan.

Paraguay: alta producción, costos bajos y exportación

El clima continúa siendo el principal factor de riesgo del rubro agrícola. En el caso del arroz, el manejo del agua es determinante y los eventos climáticos pueden provocar mermas de entre 10% y 15%, ya sea en volumen o calidad. Aun así, destacan que Paraguay mantiene uno de los costos por hectárea más bajos de la región, un elemento clave para la competitividad, especialmente considerando las limitaciones logísticas derivadas de la falta de salida directa al mar.

En cuanto a tendencias, el sector viene de un período de márgenes elevados que impulsaron importantes inversiones. Con los precios actuales, muchas de esas inversiones se están reacomodando y se observa una reducción en nuevos desembolsos. La expectativa es que los valores comiencen a normalizarse hacia el último cuatrimestre de 2026, permitiendo una recuperación gradual.

De cara al futuro, Eladia SAE se muestra optimista. La producción de esta campaña se ubicaría por debajo de la anterior, pero con perspectivas de recuperación en la próxima. Las exportaciones comienzan a mostrar señales de mejora y, tras la finalización de la cosecha brasileña, un menor stock regional podría impulsar una suba progresiva de precios antes de fin de año. En ese escenario, la empresa apunta a consolidarse como un referente del arroz paraguayo, aportando escala, calidad y confianza al desarrollo del sector.