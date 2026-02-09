El MAG defiende el Plan Nacional de Tomate frente a críticas de importadores

La decisión del MAG de no otorgar la habilitación para el ingreso de tomate de otros mercados es cuestionada por los importadores y critican el plan oficial.

El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez, indicó que la institución no autoriza el ingreso de tomate importado desde el 26 de enero del año pasado y que desde la segunda semana de febrero se registra una buena cosecha de tomate correspondiente al Plan Nacional, con producción distribuida a nivel país.

“Competencia desleal”

Según el ministro, la iniciativa permitió una “descompresión” del Mercado de Abasto, que tradicionalmente concentra la recepción y distribución del tomate a nivel nacional. Precisó que actualmente los productores realizan negocios de manera local.

“Hoy contamos con producción nacional y estamos monitoreando el precio del producto. Hoy la caja de 20 kilos está a G. 190.000 en el Mercado de Abasto, lo que equivale a aproximadamente G. 9.500 por kilo. Si otorgamos certificados de importación con ese precio, sería una competencia desleal y se arruinaría la producción nacional”, detalló.

Giménez afirmó que desde la cartera agropecuaria se promueve este plan productivo y que, debido a la disponibilidad de tomate nacional en finca, no están autorizando importaciones.

Plan vigente

“Invitamos a los importadores a comprar producción nacional o a importar papa, cebolla u otros alimentos que hoy no tenemos. La autorización para el tomate no la podemos otorgar porque en el país contamos con un plan vigente y deben entenderlo”, reiteró.

El ministro comentó además que probablemente los importadores buscan “llenar sus depósitos” con tomate para luego ir proveyendo al mercado, situación que remarcó que en la actualidad no es posible. No obstante, reconoció que si durante el monitoreo del MAG se constata una falta de producción suficiente, se autorizará la importación.

Postura de gremio importador

Recientemente, un gremio de importadores afirmó que el Plan Nacional de Tomate no funcionó y que existe desabastecimiento. Al respecto, Giménez respondió que los productores están cosechando en sus fincas en el marco de este plan. Asimismo, cuestionó qué ocurriría con los productores que cuentan con mercadería si se habilita el ingreso de tomate del exterior.

Por otro lado, el ministro precisó que los propios productores “están haciendo negocios localmente”, llevando su producto al Mercado de Abasto y comercializando directamente con despensas, supermercados e incluso con el sector retail.

“Eso es lo que logramos: que, si hay producción, los productores trabajen de manera directa con la cadena de supermercados”, afirmó.

Grave situación del mercado

Por su parte, la Asociación de Importadores y Comerciantes de Frutihortícolas (Asicofru) realizó este lunes una manifestación pacífica frente al MAG, con el objetivo de visibilizar lo que consideran una grave situación en el mercado del tomate.

La medida se llevó a cabo tras reiteradas declaraciones del ministro de Agricultura, quien sostiene que el país cuenta con producción nacional suficiente para abastecer el consumo interno. Desde el gremio afirman que estas declaraciones no se condicen con la realidad del mercado, donde señalan que gran parte del tomate comercializado proviene del contrabando.