Productores de soja cuestionan distorsiones en la comercialización: no se justifican, dicen

Preocupa a los productores de soja la suba del “premio” (un descuento sobre el precio de Chicago-EE.UU) que les aplican al comercializar sus granos.

El presidente de la Asociación Paraguaya de Soja (APS), Lindemar Cesca, afirmó que los traders (comerciantes) se “aprovechan” de la situación y que el precio de la Bolsa de Chicago “no les interesa”, ya que actualmente buscan pagar entre US$ 340 y US$ 350 por tonelada. Explicó que cuando sube el precio Chicago, también aumentan el descuento o “premio” para el productor, por lo que no se observan una “mejora real” para el sector.

Añadió que entre los compradores “se ponen de acuerdo para no pagar lo que corresponde” y aclaró que esta situación no responde a un problema de producción. “Si sube Chicago es porque existe alguna interferencia en el mercado, que muestra que el precio de la soja debería aumentar”, explicó.

Sin embargo indicó que, pese a eso, los compradores continúan pagando el mismo valor por el cereal y ajustan el premio (descuento sobre el precio de Chicago). “Nosotros producimos un commodity que tiene pocos compradores y esto nos perjudica bastante con los premios. Estamos en manos de ellos, amarrados y presos de está situación”, lamentó.

“Se aprovechan de la situación”

En cuanto a la pérdida promedio del productor por tonelada debido al aumento del “premio”, manifestó que los costos locales se ubican entre US$ 55 y US$ 60 por tonelada, mientras que los premios subieron entre US$ 25 y US$ 30 por tonelada, monto que, según indicó, debió quedar como ganancia para el productor. “Se aprovechan de la situación para subir los basis (diferencia precio local e internacional)”, se quejó.

Además, el dólar se encuentra con tendencia bajista, y el precio del combustible no subió, por tanto no hayn causas aparentes para que suban los “premios”, reiteró.

Respecto al impacto de esta situación en la rentabilidad del sector, dijo que aún es imposible precisar, ya que algunos productores todavía no están comercializando su soja y prefieren esperar un mejor momento para vender con un “basis” más alto.

Vender para cumplir con compromisos financieros

No obstante, reconoció que algunos “se ven obligados a vender” su grano de soja para cumplir con sus compromisos financieros, porque no comercializaron antes, en un contexto en el que la paga por el grano estuvo muy ajustada.

“Algunos tendrán que colocar porque necesitan pagar sus cuentas y tendrán una gran pérdida. Mientras que los que puedan esperar un poco más quizá logren una mayor rentabilidad. Por eso, habrá que esperar para conocer cuál es el impacto real”, concluyó.

Por otro lado, la Coordinadora Agrícola de Paraguay (CAP) emitió un comunicado sobre la misma problemática, en el que los productores exigen respeto y transparencia en la cadena comercial.

Desde el gremio también manifestaron su preocupación y malestar por la forma en que se viene especulando con el valor del premio (descuento sobre el precio de Chicago), especialmente en plena cosecha, cuando el productor necesita vender.

Manejo especulativo

Sostienen que, a medida que sube el precio de la soja en Chicago, el productor paraguayo recibe una menor retribución por tonelada debido al aumento del “premio” que se le descuenta.

“Esto genera entre los productores la percepción de un manejo especulativo por parte de las multinacionales para topear lo que va a recibir el productor, independientemente de las subas en el mercado internacional que sirve de referencia. Exigimos transparencia en la comercialización de la soja, con información clara y coherente”, expresan.

Finalmente, indicaron que las empresas deben aclarar, sin lugar a dudas, qué está ocurriendo con los premios, antes de que se genere un daño mayor en el relacionamiento entre los actores de la cadena sojera, debido a la pérdida de confianza en las empresas y en el sistema de negociación y comercialización.