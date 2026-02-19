Soja: piden herramientas para que el productor sepa cuándo vender

En los últimos días varios gremios de productores de soja se pronunciaron sobre la suba del “premio” (un descuento sobre el precio de Chicago-EE.UU.) que les aplican las empresas al comercializar sus granos.

En esa línea representantes de varios sectores productivos participaron este miércoles de un encuentro en la Comisión Permanente del Congreso, a la par de socializar los alcances e implicancias del acuerdo con la Unión Europea, con miras a su ratificación en el Senado. También analizaron la situación del sector sojero, en particular, la aplicación de los premios.

Ante esta cuestión desde la Asociación de Productores de Soja (APS) hablaron sobre la importancia de contar con una plataforma que brinde datos sobre Chicago (mercado de productos agrícolas) y basis (diferencia entre precio local de la soja y el valor internacional de referencia) para ayudar al productor, en especial al pequeño, en la toma de decisiones.

Lea más: Productores de soja cuestionan distorsiones en la comercialización: no se justifican, dicen

El presidente de la APS, Lindemar Cesca, comentó que mantuvieron un diálogo con el titular de la Comisión Permanente, Colym Soroka, en el encuentro se explicó que el premio estipulado al productor atraviesa un momento de “alta volatilidad”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aclaró que esta situación no responde únicamente a la etapa de cosecha, sino al contexto internacional, ante el cual resulta difícil modificar el panorama.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Implementar herramientas

En ese sentido señaló que existen herramientas que pueden ser utilizadas y que suelen estar al alcance de los grandes productores, mientras que el principal problema se presenta entre los pequeños agricultores y que sería “fundamental” que estos tengan también acceso a esos sistemas.

“El senador Soroka pidió a los representantes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) que se desarrolle un aplicativo o programa que brinde información. Desde el gremio también solicitamos a las autoridades contar con un asesor del Gobierno, preferentemente del Banco Central, que oriente a los pequeños productores sobre cómo fijar Chicago, los basis y luego trabajar con precios futuros”, indicó.

Información sobre el mercado

Agregó que durante el encuentro en la Comisión Permanente los participantes coincidieron en que se trata de “una buena idea” y en la necesidad de que el Gobierno divulgue diariamente la información sobre los basis y el escenario del mercado.

“Sería importante contar con un aplicativo para que el productor sepa cómo se está moviendo el mercado”, acotó.

Sobre la situación de los premios dijo que responde a varios factores como la abundante oferta de soja en América del Sur. A esto se suma que China por cuestiones geopolíticas está comprometida a comprar grano de Estados Unidos, lo que reduce el interés por la soja de la región.

“Por eso es importante contar con la tecnología necesaria para quienes seguimos de cerca Chicago (cotización de referencia), ya que se puede utilizar para fijar precio o, cuando los basis bajan, cerrar operaciones y conseguir mejores valores”, detalló.

Mercosur

Por otro lado Cesca afirmó que el acuerdo con la Unión Europea debe ser ratificado, aunque reconoció que cuenta con muchos detalles que se irán ajustando en el camino.

Lea más: Productores de soja cuestionan distorsiones en la comercialización: no se justifican, dicen

Indicó que se seguirán negociando cuotas para los distintos rubros. En el caso de la soja recordó que ya cuenta con arancel cero, aunque sus subproductos podrían tener aranceles, por lo que allí sí se tendrían oportunidades de beneficio en la relación comercial.

Sobre la ratificación de la asociación con la UE en el Senado, sostuvo que podría darse próximamente y mencionó que el presidente de la Cámara de Senadores Basilio Núñez (Bachi) dio carta blanca para una posible convocatoria de los legisladores.