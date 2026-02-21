Sudameris impulsa la innovación arrocera

En un escenario donde la tecnificación y la sostenibilidad se vuelven imperativos para el agro paraguayo, Arrozal Agronegocios llevó a cabo con éxito su encuentro con productores arroceros.

El evento, desarrollado en el distrito de Villa Franca, departamento de Ñeembucú, se consolidó como un espacio de referencia estratégico para el sector, reafirmando la apuesta de la organización por la capacitación y el desarrollo productivo en una zona de alto potencial.

Alianza estratégica y respaldo financiero

La jornada contó con el apoyo fundamental de Sudameris, entidad líder en soluciones financieras para el sector agrícola. Este acompañamiento subraya el compromiso de la institución con iniciativas que no solo promueven la formación técnica, sino que fortalecen toda la cadena de valor del arroz en Paraguay.

Felipe Ramírez, coordinador del evento, destacó que la colaboración de más de 40 empresas aliadas fue el motor que permitió el éxito de la actividad, a pesar de los desafíos climáticos que marcaron la jornada. “La participación masiva de productores y técnicos demuestra el interés genuino por elevar los estándares del rubro”, señaló.

Ejes técnicos: semillas y rotación

Durante el encuentro, se abordaron temas críticos para enfrentar un año especialmente difícil. El Ing. Agr. Héctor Ramírez, director de Arrozal Agronegocios SA, hizo hincapié en dos pilares fundamentales para la rentabilidad:

- Uso de semillas certificadas: Una práctica esencial para evitar la propagación de malezas desde el inicio del ciclo.

- Rotación de cultivos: Identificada como una herramienta eficaz para potenciar los rendimientos a largo plazo, aunque requiere de una inversión inicial significativa.

Hacia nuevas fronteras agrícolas

La visión de crecimiento para el 2026 no se limita a la mejora de los rendimientos actuales. Los ejes del evento también incluyeron la expansión hacia nuevas fronteras agrícolas y la integración de avances tecnológicos que permitirán un crecimiento sostenible.

Con el respaldo de instituciones como Sudameris y el esfuerzo de los productores locales, el sector arrocero paraguayo proyecta una consolidación tecnológica que posiciona a Ñeembucú como un polo de desarrollo fundamental para el agronegocio nacional.