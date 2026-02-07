Producción de arroz, pilar estratégico para el agro y la exportación paraguaya

El arroz, junto con la soja, se mantiene como uno de los principales generadores de divisas del Paraguay. Esta actividad impulsa el desarrollo del interior del país y genera un impacto directo en la economía y en la creación de empleo.

En Sudameris, seguimos trabajando cerca del productor para consolidar al país como un proveedor confiable de grano de alta calidad en los mercados internacionales.

Liderazgo global y mercados

En los últimos años Paraguay ha logrado posicionarse entre los diez mayores exportadores de arroz del mundo. Con presencia en más de 30 destinos comerciales, este logro es fruto de una estrategia de diversificación de mercados y un enfoque permanente en la calidad del producto.

Desafíos y eficiencia productiva

La campaña actual enfrenta un escenario desafiante, marcado por la caída de los precios internacionales y condiciones climáticas adversas. Esta situación ha llevado a los productores a priorizar la eficiencia productiva y a postergar ciertas inversiones, lo que ha impactado en los planos de siembra.

No obstante, las perspectivas para los próximos meses son alentadoras. Se prevé que la finalización de la cosecha en Brasil genere una reducción de los stocks regionales, favoreciendo una recuperación gradual de los precios hacia finales de año.

El rol del financiamiento y la sostenibilidad

En este contexto, Sudameris reafirma su compromiso con la cadena de valor arrocera, brindando acompañamiento cercano a productores e industrias mediante soluciones financieras diseñadas a medida.

El banco ofrece financiamiento que abarca todo el ciclo, desde la preparación del suelo hasta la comercialización, en herramientas clave para:

- Modernización tecnológica: financiamiento para sistemas de riego por bombeo de alta eficiencia, gestión de suelos y maquinaria de precisión que reduce el desperdicio de insumos.

- Capacidad industrial: apoyo para la ampliación de silos y plantas de procesamiento que permitan capturar mejores precios de oportunidad.

- Esquemas integrales: soluciones financieras adaptadas a cada etapa, desde la siembra hasta la cosecha.

Como líderes en el financiamiento del sector agrícola, Sudameris desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento de la cadena de valor del arroz, contribuyendo al desarrollo sostenible de esta actividad estratégica para el país.

Banca Corporativa Sudameris