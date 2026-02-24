Senacsa: “alerta máxima” en Paraguay ante casos de gripe aviar en Argentina

A través de un comunicado, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) emitió una alerta sanitaria tras la notificación de casos de Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) en aves de corral comerciales en la provincia de Buenos Aires.

El organismo solicita “alerta máxima” a sus funcionarios en todo el país, así como a productores y ciudadanía. Senacsa resaltó que no se debe manipular aves con signos de enfermedad o muertas para evitar riesgos de contagio.

Ante cualquier sospecha de la enfermedad, se debe notificar a Senacsa a través del (0982) 567-525 o (021) 729-0015, interno 1.215. También se puede realizar mediante la línea telefónica 158 o de forma presencial en cualquier unidad zonal de la institución.

Restricciones en importaciones y situación regional

José Carlos Martin, presidente de Senacsa, explicó que la alerta se emitió debido a casos confirmados de IAAP en Argentina y Uruguay. “Otra vez, están apareciendo casos en países vecinos. Es nuestra obligación de comunicar a la ciudadanía y, principalmente, a los productores para redoblar esfuerzos en bioseguridad y, sobre todo, en la notificación inmediata para poder actuar lo más rápido posible”, expresó.

Agregó que, ante la confirmación de un caso en Argentina, se establece el bloqueo de importación de productos avícolas desde ese país por 28 días.

Martin señaló que el 10% de los huevos fértiles que se importan a Paraguay provienen de Argentina y el resto de Brasil. Sin embargo, aseguró que este escenario no derivará en aumento de precios, ya que aún no hay casos confirmados en el país ni eventos que puedan causar desabastecimiento.

El titular de Senacsa añadió que la condición geográfica de Paraguay como país mediterráneo reduce la llegada de aves migratorias, lo que disminuye el riesgo de transmisión de la IAAP.

Importancia de la bioseguridad

Néstor Zarza, presidente de la Asociación de Avicultores del Paraguay (Avipar), manifestó su preocupación por la situación, especialmente en la producción de huevos, donde muchos pequeños productores no cuentan con altos niveles de bioseguridad.

Zarza indicó que la enfermedad es altamente contagiosa entre aves y que la principal vía de transmisión siguen siendo las aves migratorias. Explicó que en Argentina, uno de los focos habría involucrado cisnes.

El dirigente enfatizó que ningún establecimiento está fuera de riesgo, sin importar su nivel de bioseguridad, y que en Paraguay la IAAP solo ha afectado locales de producción casera o “traspatios”, sin llegar a entidades comerciales.

“El mayor desafío sanitario para la región y el Paraguay es la influenza aviar. Es como una espada que tenemos el sector productivo avícola porque es un problema sanitario de alcance mundial”, apuntó.

Contrabando y vacunación: desafíos adicionales

Zarza advirtió que el contrabando de animales avícolas representa un riesgo, aunque hasta ahora se han detectado ingresos ilegales principalmente desde Brasil.

Señaló que existe una vacuna que ofrece entre 60% y 70% de cobertura, por lo que, ante un brote, la medida habitual es el sacrificio de los animales. Reiteró la recomendación de Senacsa: no manipular aves muertas y notificar inmediatamente al ente estatal, que cuenta con especialistas.

Gripe aviar: ¿existe riesgo para humanos?

Zarza comentó que la enfermedad puede transmitirse a humanos, pero los casos son escasos. “Es transmisible, pero el riesgo es mínimo”, afirmó.

Según José Carlos Martin, Paraguay produce 3 millones de huevos diariamente, lo que subraya la necesidad de mantener vigilancia sanitaria y bioseguridad en todo el país.