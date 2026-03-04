Tras la caída de casi 50% del precio del tomate, el MAG confirma cierre de la importación

Este jueves se cumple el plazo de una semana de autorización que decidió el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para importación de tomate. Hasta este miércoles, gremios del sector indicaron que hay una “fuerte” reducción de los precios del producto para los consumidores.

El 26 de febrero último, el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, anunció el ingreso temporal del producto, luego de que los precios de venta ofertados en el ámbito mayorista -dados a conocer el 25 de febrero por la Dirección de Comercialización- evidenciaran un elevado precio del tomate.

Según los registros de esa dependencia, en esa fecha el tomate Santa Cruz (de segunda), comercializado en caja de cartón de 20 kilos, se cotizaba entre G. 250.000 y G. 270.000 en el mercado de Asunción, mientras que el ofrecido en cajas de madera, de 20 kilos, vendían por G. 150.000.

Los precios mayoristas

Este miércoles, casi una semana después del visto bueno para el ingreso de mercaderías provenientes de otros mercados, el precio mayorista que difundía la Dirección de Comercialización mostraba que el tomate Santa Cruz, de origen nacional, en cajas de cartón, de 20 kilos, se ubicaba entre G. 100.000 y G. 120.000, mientras que el de caja de madera, de 18 kilos, rondaba los G. 80.000.

A su vez, el tomate importado de Argentina, en caja de madera, se comercializaba entre G. 100.000 y G. 140.000.

Reducción del 50%

Desde la Asociación de Importadores y Comerciantes Frutihortícolas (Asicofru) señalaron que, tras la autorización de ingreso del tomate, se observó una “fuerte baja” de precios en el mercado local.

“Este miércoles, tras la apertura de una tanda autorizada, el precio del tomate se redujo casi un 50%”, comentaron.

Desde el sector aclararon que la importación en sí no representa una amenaza para la producción nacional, ya que se trató de una autorización puntual de “una tanda”, destinada a normalizar la oferta y contener los precios al consumidor.

No obstante, advirtieron que la principal preocupación debe centrarse en el contrabando, que afecta al productor local, distorsiona el mercado y presionar los precios a la baja sin ningún tipo de control sanitario ni comercial.

“No se tuvo interés en la producción nacional”

Por su parte, Francisco Meza, productor tomatero, señaló que en apenas una semana “bajó mucho” el precio del producto y que en los siete días en los que se permitió el ingreso de tomate desde otros mercados, “no se tuvo interés en la producción nacional para su comercialización”.

Meza agregó que existe producción local disponible y advirtió que la falta de organización dentro del sector resulta preocupante.

“Los propios importadores se perjudican. Todos sabemos que se necesita tomate para reducir los precios, aunque reconocemos que hoy no se puede cubrir el 100% de la demanda, sobre todo con la ejecución del programa Hambre Cero”, apuntó.

Indicó también que con unos 120.000 kilos diarios se podría equilibrar el precio para los consumidores, sin causar una caída abrupta para el productor, situación que según indicó, ya se constata, en comparación con el miércoles pasado el precio del tomate cayó cerca del 50%.

Cierre de las importaciones

Finalmente, el ministro del MAG, Carlos Giménez respondió a ABC que mañana se cumple el plazo habilitado y confirmó que tras eso, se da "cierre a la autorización de la importación". Reconoció que existía “el temor” de una baja muy pronunciada de los precios, situación que se dio.

“Es un gran perjuicio para los productores. Hoy se está vendiendo a G. 4.000 en la finca y hay muchos productos aún en el campo”, concluyó.