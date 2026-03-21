El desafío de duplicar la producción de maíz para el 2050

Esta brecha entre la oferta y la demanda del maíz a nivel global plantea un reto que fue el eje central de la charla ofrecida por el productor mexicano Ernesto Cruz González durante la edición Innovar 2026.

Ante un auditorio de productores y técnicos, Cruz González, productor con el récord mundial de 44,04 toneladas de maíz por hectárea, instó a duplicar la producción de este grano para el año 2050.

Según datos de la FAO, citados por el experto, en apenas 25 años la humanidad requerirá un 60% más de alimentos, un objetivo que deberá alcanzarse en un contexto de menos tierra disponible, escasez de agua y una presión creciente de plagas y malezas.

Nuevos paradigmas

Cruz González, en su disertación, desglosó las megatendencias que hoy condicionan la actividad. El consumidor actual ya no solo busca cantidad, sino que exige calidad e inocuidad.

A esto se suma un mercado globalizado, pero distorsionado por subsidios desiguales y el impacto directo del cambio climático que se manifiesta en desastres naturales y patrones de lluvia radicalmente distintos a los históricos.

Para navegar estas aguas, el experto propuso un cambio de paradigma basado en tres pilares: rentabilidad, calidad y sustentabilidad. “El verdadero costo a bajar es el de la tonelada producida, no el costo por hectárea”, enfatizó.

Para Cruz González, la voluntad es una fuerza más poderosa que el vapor, la energía eléctrica o la atómica que permite alcanzar un mejor rendimiento en el maíz: “El agricultor rentable es aquel que produce más toneladas por hectárea con menor costo unitario e incrementa la fertilidad de su suelo”.

Por otra parte, para mejorar la eficiencia agrícola recomendó trabajar por una meta de rendimiento; conocer y solucionar las limitantes de cada precio, construir fertilidad de suelos y mejores prácticas de manejo, además de sistemas de producción ambientalmente amigables.

La ruta de los 24 pasos

En el marco de su presentación explicó la metodología de 24 pasos críticos para alcanzar el alto rendimiento, dejando claro que el mayor obstáculo no es tecnológico, sino mental.

- Pasos 1 al 5: Mindset del agricultor (actitud, metas y estrategias).

- Pasos 6 al 10: Gestión de servicios e insumos para la producción.

- Pasos 11 al 21: La operación técnica y ejecución en el campo.

- Pasos 22 al 24: Evaluación final y procesos de mejora continua.

“El alto rendimiento es una actitud ante la vida; los mismos productores se ponen sus propios límites”, sentenció Cruz González, apelando a la voluntad como la fuerza motriz necesaria para transformar la agricultura tradicional en un sistema eficiente y ambientalmente amigable.