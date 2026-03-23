Gripe aviar: continúa el bloqueo preventivo de Paraguay

La alerta máxima establecida por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) por Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP), tras los focos constatados en Argentina, obligan al sector privado y público seguir con las medidas de prevención.

El 24 de febrero, el Senacsa emitió una alerta máxima tras la detección del primer foco de IAAP en el vecino país.

Días después, en una entrevista con ABC, el presidente del Senacsa, José Carlos Martin, señaló que, ante estos casos, se estableció el bloqueo a la importación de productos avícolas por 28 días.

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Hasta la fecha, el servicio veterinario oficial y el sector avícola local siguen con la vigilancia, especialmente en zonas productivas, mientras refuerzan las medidas de prevención y control.

Mantiene suspensión

En ese sentido, la doctora Ady Lizza, coordinadora del Programa de Enfermedades de las Aves del Senacsa, manifestó a ABC que, Paraguay se mantiene de manera preventiva la suspensión temporal de importaciones de productos avícolas provenientes de dicho país.

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“Paraguay continua su estatus de país libre de influenza aviar, sin registros de casos confirmados, y se encuentra en alerta sanitaria máxima preventiva, con vigilancia epidemiológica intensificada en todo el territorio nacional”, destacó.

La doctora señaló que el levantamiento de la suspensión será evaluado conforme a criterios técnicos internacionales establecidos por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), que contemplan principalmente: la ausencia de nuevos brotes durante al menos 28 días, el control efectivo del foco, y la validación sanitaria oficial del país exportador.

Refuerzan controles

Asimismo, dijo que la entidad sanitaria oficial reforzó los controles en frontera y las medidas de bioseguridad, las cuales se mantendrán mientras persista el riesgo sanitario en la región.

“El Senacsa reitera su compromiso con la protección de la sanidad avícola nacional y la seguridad alimentaria del país”, apuntó.

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Sector privado

Por su parte, desde el sector avícola indican que no existe ningún mecanismo que garantice que la enfermedad no llegue al país. Sostienen que es crucial la implementación de herramientas de prevención y de control en los establecimientos ante cualquier posible brote.

“Es importante que ante cualquier síntoma de mortalidad se reporte de inmediato al servicio sanitario oficial. Además, la institución realiza un monitoreo constante en todo el país”, sostuvo Senacsa sobre el escenario actual.

Último caso

Entre tanto, el pasado 17 de marzo el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de Argentina, registró un nuevo caso del virus influenza aviar de alta patogenicidad H5. El brote se confirmó en un predio de aves de traspatio ubicado en la localidad de Cervantes, en Río Negro.

Hasta la actualidad, la nación vecina, como respuesta inmediata, activó el protocolo sanitario y estableció un área de prevención alrededor del foco. En total, nueve focos fueron comprobados, según informes de las autoridades.