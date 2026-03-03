Influenza aviar: Senacsa y avicultores en alerta roja ante nuevo foco en Argentina

El presidente de la Asociación de Avicultores del Paraguay (Avipar), Néstor Zarza, mencionó que este martes mantuvieron una reunión con representantes del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) para evaluar las perspectivas que se presentan luego de la confirmación de un nuevo caso de influenza aviar en el vecino país.

El titular del gremio señaló que este martes se confirmó otro foco de la enfermedad en Argentina, por lo que el sector está en “alerta roja”.

“El servicio sanitario declara el momento como de alto riesgo de contagio, situación que el sector avícola comprende, de manera que los productores puedan adoptar todas las medidas preventivas”, exlicó.

¿Puede llegar la enfermedad?

En ese sentido, Zarza añadió que no existe ningún mecanismo que garantice que la enfermedad no llegue al país, más allá de la implementación de herramientas de prevención y de control en los establecimientos ante cualquier posible brote.

Así también, recordó que años atrás hubo casos en la región Occidental, una experiencia que, según indicó, obliga al sector a mantenerse informado y a cumplir con los recaudos establecidos por el Senacsa.

“Es crucial que ante cualquier síntoma de mortalidad se reporte de inmediato al servicio sanitario oficial. Además, la institución realiza un monitoreo constante en todo el país”, sostuvo sobre el escenario actual.

Más impacto en la región Oriental que en el Chaco

El productor avícola explicó que resulta “más sencillo” dimensionar el impacto dependiendo de la forma y el lugar en que podría presentarse la enfermedad. Contó que si se toma como referencia lo ocurrido hace tres años en la región Occidental, Chaco, donde la situación pudo ser controlada rápidamente, debe considerarse que es una zona de baja producción.

En ese contexto, detalló que los departamentos de Central, Cordillera y Paraguarí concentran la mayor cantidad de empresas y productores del rubro. “Si se llega a dar en una zona de alta producción (región Oriental), el impacto sería muy diferente a lo ocurrido en el Chaco”, advirtió.

Otro foco en la Argentina

Zarza agregó que la información que más preocupa al sector es el tercer foco detectado en Argentina, debido a que los casos anteriores se dieron tanto en aves de traspatio y comercial. En tanto, la enfermedad confirmada este martes corresponde a una granja de gallinas ponedoras en Córdoba.

Por su parte, el presidente del Senacsa, José Carlos Martin, señaló a ABC que, para que la enfermedad llegue al Paraguay, primero deberían aparecer casos en provincias más cercanas, como Salta, ya que Buenos Aires se encuentra lejos.

Reunión permanente

En cuanto a los trabajos que deben desarrollarse hasta que finalice el bloqueo de importación fijado por 28 días (restan 20 días de cumplimiento), Zarza indicó que las autoridades sanitarias y los representantes del sector privado acordaron mantener reuniones permanentes para analizar medidas y reforzar la llegada de la información a los productores, lo que consideró como el principal desafío.

“Analizando nuestra situación, el sector de ponedoras es más desafiante que el de pollos parrilleros. Tenemos bien definidos los niveles de riesgo en función de los cuales se va trabajando”, afirmó.

Más control en la frontera

Otro punto abordado en la reunión fue el contrabando, en la que acordaron mantener encuentros con autoridades fronterizas para reforzar los controles, ya que persiste el ingreso de productos de origen ilegal. “En este momento creemos que es necesario endurecer aún más los controles”, concluyó el presidente de Avipar.