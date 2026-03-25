¿Siembra en riesgo? El MAG revela hasta cuándo habrá fertilizantes

Ante la preocupación que se generó tras la confirmación de la suspensión de China de exportar fertilizantes, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) aseguró que hay producto suficiente para la próxima siembra, pero advirtió que el stock podría verse comprometido en unos seis meses. El ministro Carlos Jiménez alertó sobre subas de precios y efectos de conflictos internacionales que ya generan incertidumbre en el sector productivo.

“Por de pronto, para el inicio de la siembra, por lo menos en gran medida, no va a afectar eso. Tenemos stock. Ese es el reporte que tenemos por ahora”, explicó el ministro, al referirse al impacto de la crisis internacional en el suministro de insumos.

Sin embargo, Jiménez advirtió que, si bien la zafriña podría desarrollarse con relativa normalidad, la campaña principal —prevista entre septiembre y octubre— podría enfrentar dificultades.

“Se cree que se tiene stock todavía para lo que va a ser esta campaña de siembra, pero para la siembra que va a ser octubre, septiembre, puede estar afectada, en un porcentaje leve aún”, sostuvo.

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Insistió en que la evolución del conflicto en Medio Oriente será determinante. “Depende de cómo se desenvuelva esa situación, el conflicto de Irán”, señaló.

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Jiménez indicó que el comportamiento del mercado internacional ya está generando aumentos de precios y restricciones en la oferta. “Evidentemente, el comportamiento mundial de alguna u otra manera va a afectar la provisión de fertilizantes, y ya hay un incremento de precios importante”, afirmó.

Además, recordó que decisiones como la de China de priorizar su mercado interno alteran de inmediato el comercio global. “Lo que hace China es guardar todos los productos para su consumo interno. Entonces, eso tiene un efecto inmediato”, explicó.

Paraguay no está aislado de estos efectos, especialmente por su dependencia de países vecinos. “Brasil está afectado, evidentemente, también nosotros de alguna u otra manera directamente vamos a estar afectados”, indicó.

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En ese sentido, detalló que gran parte de los productores locales se abastecen desde el mercado brasileño.

Siembra inmediata está garantizada, sostiene el MAG

A pesar de ello, el ministro señaló que el sector productivo suele prever este tipo de escenarios. “Siempre se tiene como un stock para resolver lo inmediato, o sea, la siembra inmediata siempre está precautelada”, dijo.

El impacto no se limita solo a los fertilizantes. El aumento de combustibles también presiona los costos del agro. “El combustible es muy importante en toda la cadena de producción, tiene un efecto fuerte en el costo de producción”, afirmó.

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Jiménez recordó que Paraguay tiene una alta dependencia de insumos importados, lo que lo vuelve más vulnerable ante crisis externas. En ese contexto, mencionó que comienzan a surgir alternativas, aunque aún incipientes.

Finalmente, subrayó que los conflictos internacionales tienen efectos directos en la economía local. “Pareciera que lo que ocurra en Asia no nos va a afectar, pero de alguna u otra manera coletea muy fuerte en nuestra economía”, concluyó.