Gremio alerta sobre “populismo” en proyecto que busca penalizar fumigaciones

La Cámara Paraguaya de Sanidad Agropecuaria (Capasagro) defiende el uso responsable de productos para fumigaciones en el campo, ante el proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados que busca ampliar el artículo 4° de la Ley N.º 716/96, que sanciona delitos contra el medio ambiente.

La normativa propuesta criminaliza el uso de defensivos agrícolas, con penas de hasta ocho años de cárcel o multas significativas, según se dio a conocer. El martes, en la sesión Diputados, debía tratarse el proyecto; sin embargo, no fue abordado por falta de quórum y fue incluido por moción de preferencia de la diputada nacional Leidy Galeano (Yo Creo).

Ante la iniciativa que no prosperó, el presidente de Capasagro, Ramón Sánchez, señaló que se trata de un tema antiguo que ya se viene discutiendo desde hace tiempo y que él denomina “antiproducción”, porque complica a la agroindustria, tanto a pequeños como a grandes productores, al “poner trabas innecesarias”.

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Sánchez indicó que este tipo de propuesta busca perjudicar a los distintos sectores de la agricultura, al generalizar sobre los productos, cuando actualmente prácticamente “no existen químicos” de alta toxicidad en el campo.

“Existen muchas verdades sobre este tema, por eso insistimos en su rechazo total. Los pequeños productores son conscientes, al igual que todo el sector productivo: este proyecto solo busca perjudicar al rubro agrícola”, reiteró.

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Reflotan en plena campaña

Sánchez sostuvo que este tipo de iniciativas suelen reflotarse en plena campaña electoral, lo que “habilita a criminalizar” el cultivo.

“Ni me imagino que hoy se prohíba fumigar cerca de escuelas o caminos: viene la fiscalía y te imputa, prácticamente se abre nuevamente la posibilidad de criminalizar la agricultura”, apuntó, destacando que se trata de un tema con fines electoralistas.

“En contra de la producción”

Cuestionó que estos proyectos siempre son impulsados por personas que se muestran en contra de la agricultura y los agroquímicos, bajo la “excusa de que la soja mata”. “Es populismo. Si uno va a Foz de Iguazú, cerca de la ruta hay soja, y lo mismo ocurre en Francia o Alemania: cerca de escuelas también hay campos fumigados”, precisó el gremialista.

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Por último, contó que varios gremios del sector productivo participaron de reuniones con autoridades de la Cámara de Diputados para analizar las implicancias del proyecto. “Todos dejamos en claro que no tiene sentido y solicitamos su rechazo desde el inicio”, concluyó.