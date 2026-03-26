¿Cómo se financia la recuperación del hato? Instituciones activan un esquema inédito

La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) concretó su segunda emisión de bonos del año en el mercado de valores local, en este caso la primera del sector ganadero, por G. 40.000 millones (aproximadamente US$ 6 millones).

Desde la banca de segundo piso afirmaron que se trata de una emisión inédita en el país. Por primera vez, los recursos públicos captados a través del mercado de capitales serán destinados a fortalecer y recuperar el hato ganadero nacional con un programa para retención de vientres, resaltaron.

El directivo de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), Carlos Ávalos, mencionó que se iniciaron conversaciones con el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), en el marco de un esquema en el que la AFD emite bonos temáticos (préstamos para financiar proyectos) para captar recursos del servicio veterinario oficial, que luego serán redireccionados a este programa.

Innovación en el sector ganadero

Señaló que es la primera vez que se implementa esta estrategia en el país. “Es una innovación, donde los recursos que el sector ganadero (productores) aportan a través del pago de servicios al Senacsa, vuelven a colocarse mediante la AFD para el financiamiento del propio sector bovino”, explicó.

Lea más: Impulso clave al campo: US$ 6 millones para retención de vientres

“Consideramos que será una arquitectura innovadora en la que serán favorecidos por un producto específico, con una tasa bastante atractiva que hace viable el negocio. Ahora, los recursos del sector, que son administrados por el Senacsa -que a su vez adquiere los bonos-, son tomados por la AFD y nuevamente colocados en el sistema”, agregó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Apoyo al pequeño productores

Indicó que el banco de desarrollo definió un programa dirigido a pequeños y medianos productores, con operaciones de hasta G. 1.000 millones. La tasa, en caso de financiamiento en dólares, tiene un tope final para el prestatario del 7,40% en dólares, y del 9,9% en guaraníes.

Añadió que la mayoría de los productores está optando por la moneda local, debido a que ofrece una tasa “bastante atractiva”, con un plazo de hasta ocho años y un período de gracia de hasta dos años, según el proyecto.

“Los recursos se canalizan a través de bancos y financieras que operan con la Agencia y que cuentan con este producto. Los ganaderos presentan su solicitud, su documentación y su proyecto -por ejemplo, cuántas vaquillas comprarán y en qué plazo pagarán el crédito-, que es analizado y aprobado por la institución financiera”, detalló.

Si bien actualmente la iniciativa apunta exclusivamente al ganado bovino, Ávalos fue consultado sobre la posibilidad de replicar este modelo en otros sectores productivos. Respondió que “no quiere adelantarse”, pero que están “pensando seriamente” en ampliarlo a otros rubros, como el ovino, porcino y aviar, debido a su importante dinamismo.

Lea más: El plan de créditos que busca revertir la caída del hato ganadero

Proyección de ampliar a otros rubros

Sostuvo que en los sectores porcino, ovino y aviar se registran inversiones importantes por parte de los productores para ampliar la capacidad instalada y reproductiva, actualmente financiadas con recursos de la AFD. Adelantó que se analiza “replicar este esquema”, en el que la emisión de bonos de una institución pública pueda ser adquirida por otra, permitiendo canalizar recursos dentro del mismo sector.

En cuanto al interés por parte de los productores bovinos, subrayó que diariamente se están aprobando líneas de crédito importantes a través de diversas instituciones financieras.

“Los bancos están solicitando recursos para sus clientes; existe interés de los productores, se está captando y utilizando todo, y se volverá a demandar rápidamente, como ocurrió con emisiones anteriores”, afirmó.