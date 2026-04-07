Con dragados controlan sedimentos en el Bermejo y sostienen la navegabilidad

A fines de enero comenzaron los trabajos de dragado en el río Bermejo y los realizaron de manera continua, con la supervisión de la Prefectura Naval y de la ANNP, con el objetivo de mantener operativo el canal de navegación y asegurar el transporte fluvial sin interrupciones.

Como cada año, la bajante del río Paraguay y el aumento de sedimentos arrastrados obligan al sector naviero así como a las entidades estatales a redoblar esfuerzos para evitar restricciones y garantizar la navegabilidad de los convoyes.

El jefe de dragado de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), Benjamín Martínez, actualizó los trabajos que se están llevando a cabo en el Bermejo.

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Se controló la situación

Resaltó que la limpieza en ese punto continúa y que este año se pudo controlar la situación con un mantenimiento intenso con el que lograron retirar más de 500.000 metro cúbicos de sedimentos del canal.

En ese sentido, indicó que el Bermejo sigue arrastrando material sólido, aunque en menor medida que en los períodos de verano intenso.

“Se están reactivando los trabajos de dragado al norte. Tenemos unos 12 pasos críticos reportados hoy entre Asunción y el río Apa, hasta la confluencia con el río Paraná. Necesariamente estaremos realizando mediciones de batimetría (profundidad de las aguas) en esas zonas”, apuntó.

Retomarán contratos con dragas

Agregó que esta semana retomarían los trabajos con los contratos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en la zona norte del río Paraguay, para que las empresas atiendan lo más rápido posible los puntos críticos reportados.

“Actualmente tenemos una sola draga operando en el sur, pero se estima que esta semana entre otra que se utilizará en el tramo al norte de Concepción”, explicó.

Comentó que, desde el inicio de las operaciones implementaron un protocolo para el franqueo en la zona. La Prefectura General Paraguaya establece que todas las embarcaciones podrán seguir navegando por el canal, pero que deberán avisar antes a dicha institución. Esto se debe a que los trabajos realizados por la firma Ingeniería de Topografía Caminos S.A. (TyC) se hacen de manera continua, las 24 horas.

Navegabilidad sin interrupciones

En ese aspecto, señaló que se garantizó la navegación y que en ningún momento se constataron varaduras ni congestionamientos en la zona, aunque los trabajos continúan.

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“La navegabilidad continúa sin interrupciones. El lunes tuvimos una reunión con el gremio de armadores y la Prefectura General Naval, en la que se decidió permitir la navegación con 10 pies”, reiteró.

El mantenimiento del sistema fluvial del país se lleva a cabo mediante un acuerdo y la coordinación entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la ANNP y el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym).