Menos carne importada hasta marzo: ¿qué puede pasar con los precios en el mercado local?

El año pasado, gran parte de la oferta de carne bovina de Paraguay fue destinada al comercio exterior, lo que provocó un incremento de los costos en el mercado interno. Desde el complejo cárnico local se buscó cubrir la demanda local y mantener la estabilidad de precios mediante la adquisición de productos cárnicos desde el Brasil.

Además, de cara a 2026, el Gobierno junto con las industrias prevén mantener la estrategia de importaciones como mecanismo de regulación, con el objetivo de evitar subas excesivas en los precios de los productos cárnicos y garantizar el abastecimiento.

De acuerdo con los datos del primer trimestre suministrados por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), entre enero y marzo se importaron unas 4.274 toneladas de carne por un valor de US$ 17 millones, cifras inferiores a las registradas el año pasado.

Menos compra de carne brasileña

En contraste, entre enero y marzo de 2025, las compras de productos cárnicos, principalmente desde Brasil, alcanzaron 6.838 toneladas, que totalizaron US$ 21 millones. Comparando ambos resultados, se constata una reducción interanual del 37% en volumen y del 21% en valor en los primeros tres meses del año.

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El presidente del Senacsa, José Carlos Martin, mencionó que este año la importación “comenzó frío”, ya que el año pasado se promediaban unas 1.300 toneladas por mes, mientras que este año aún no se llega a las 700 toneladas mensuales.

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“Brasil también subió mucho sus precios; ya no existe esa diferencia que se tenía el año pasado, ahora está bastante similar. Es más, ese mercado está comprando actualmente bastante carne paraguaya”, indicó.

Cabe resaltar que Brasil es el principal proveedor de productos cárnicos a Paraguay, especialmente la costilla, dado que este corte es uno de los preferidos por el consumidor paraguayo, mientras que en el vecino país no tiene tanta demanda.

Asimismo, recientemente Paraguay logró la apertura del mercado de Bolivia, que no es solo para la exportación de carne, sino también para la importación, este último un pedido del presidente Santiago Peña.

Mercado internacional paga mejor por la carne exportada

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara Paraguaya Carnes, Randy Ross, comentó que entienden que la iniciativa del Ejecutivo de importar, dado que el complejo cárnico local depende del mercado global que hoy mejoró los valores por los productos cárnicos y actualmente está “pagando bastante bien”, por lo que, consideró que “es muy difícil” subvencionar la carne para el mercado interno.

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Sostuvo además que desde el sector garantizan que se contará con suficiente disponibilidad del producto, adquiridos principalmente desde Brasil.

Según Ross, actualmente el costo de la proteína es menor, de manera a mitigar el impacto de las subas de precios que se registran a nivel global y también en el mercado interno.

Menor exportación de carne paraguaya en el primer trimestre

A diferencia del año pasado, al cierre de este primer trimestre del 2026, de acuerdo con el boletín del Senacsa se constata nuevamente una caída interanual en las exportaciones de carne bovina paraguaya (sin incluir menudencias). Hasta marzo de 2026, las colocaciones de la proteína nacional en el mercado internacional fueron de 69.347 toneladas, por un valor de US$ 453 millones

Comparando estos números con el mismo periodo, se observa una reducción del 23% en volumen y del 11% en valor, frente al 2025, cuando se exportaron 90.615 toneladas por un valor de US$ 509 millones.