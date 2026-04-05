Canadá entra al top 5 de destinos de la carne paraguaya en un trimestre de menor exportación

De acuerdo con el Boletín del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), al cierre del primer trimestre se constata nuevamente una caída interanual en las exportaciones de carne bovina paraguaya (sin incluir menudencias). Hasta marzo de 2026, las colocaciones de la proteína nacional en el mercado internacional fueron de 69.347.595 kilogramos, por un valor de US$ 453 millones.

Comparando estos números con el mismo periodo, se observa una reducción del 23% en volumen y del 11% en valor, frente al 2025, cuando se exportaron 90.615.074 kilogramos por un valor de US$ 509 millones.

El presidente del Senacsa, José Carlos Martin, mencionó que se esperaba esta disminución de los envíos al exterior, debido a que en el primer trimestre del 2025, especialmente en enero y febrero, se registró una alta faena producto de las condiciones climáticas adversas, lo que incrementó la materia prima con destino a las plantas industriales.

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“Salimos de la sequía recién a partir de marzo y abril, meses en el que comenzó a llover en todo el país. Esa disminución de más del 20% en las exportaciones era lo esperado, porque en 2025 el aumento de la faena estuvo marcado por las condiciones climáticas”, reiteró.

Carne paraguaya mejor pagado al exterior

Entre tanto, el precio promedio pagado por la tonelada exportada acumulada en el primer trimestre fue de US$ 6.536, resultado superior al registrado hasta febrero (US$ 6.484) y en enero (US$ 6.493), lo que evidencia un aumento en la cotización de la carne paraguaya en el mercado internacional.

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En cuanto a la cotización del producto en estos primeros tres meses del 2026, sostuvo que fue superior al mismo periodo del año pasado, cuando se ubicaba en US$ 5.626, lo que confirma que actualmente se exporta a un mayor valor. “Este trimestre cierra con un aumento en la cotización de la carne paraguaya”, destacó el presidente.

Mes a mes

Según el desglose del boletín del servicio veterinario, en enero de este año se exportaron 17.974.195 kilogramos de carne (US$ 116 millones); en febrero, 26.409.817 kilogramos (US$ 171 millones); y en marzo, 24.963.581 kilogramos (US$ 165 millones). Se observa una leve mejora en la venta de la proteína roja en el mercado internacional en el tercer mes del 2026.

Asimismo el precio promedio de marzo fue superior, ubicándose en US$ 6.623 por tonelada, mientras que en febrero fue de US$ 6.488 y en enero de US$ 6.493.

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Canadá en el top 5

En cuanto a los destinos de la proteína roja, Chile sigue siendo el principal comprador. El país andino se posicionó como el principal destino, con 23.385.047 kilogramos y un ingreso de US$ 157 millones. Israel ocupó el segundo lugar entre los mayores compradores, con 10.976.908 kilogramos por un valor de US$ 80 millones.

Por su parte, Estados Unidos se ubicó como el tercer destino, con 12.111.803 kilogramos exportados y un ingreso de US$ 47 millones. Taiwán ocupó el cuarto lugar, con 6.590.971 kilogramos, que generaron US$ 44 millones, mientras que Canadá cerró el top cinco, con compras por 5.118.081 kilogramos y un valor de US$ 30 millones.

Sobre Canadá, precisó que “se esperaba que alcance” esos números con dicho comprador. “Entendemos que Canadá y Estados Unidos tienen que estar dentro de los cinco principales mercados de la carne paraguaya y el día que se abra México -si se llega a dar este año-también tiene que estar entre ellos, después de un año de su apertura”, contó.

Rusia apunto de perder su posición

Por último, Martín Camperchioli resaltó que Rusia está por salir del ranking de los 10 principales destinos de la carne paraguaya. Consideró que esto es una señal de que la diversificación de destinos está funcionando, ya que, si se observan los últimos 20 años y se suman todas las exportaciones, el mercado ruso fue el principal destino del producto nacional.