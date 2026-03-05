Exportación de carne aviar cae 17%: Estos son los motivos

Desde el sector avícola indican que el ritmo de las exportaciones de carne aviar sigue sin poder superar al de años anteriores. Nuevamente, en este primer bimestre en los envíos de proteína al mercado internacional se constató una caída del 17%, según datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

Dicho porcentaje corresponde solo a envíos de carne aviar (no incluye menudencias ni despojos) hasta febrero, que según el boletín suministrado por el Senacsa fue de 814.418 kilos de carne, por valor de US$ 1.275.404.

Entre tanto, el año pasado el país colocó al mercado internacional 978.898 kilos, por un monto de US$ 1.633.450.

Impacto del dólar en las exportaciones

Al respecto, el director de Pollpar (Pollos Kzero), Gerónimo Vargas, señaló que la exportación transita de manera lenta, debido a que el precio internacional se encuentra más bajo, al igual que el dólar, lo que aseguró “disentiva" los envíos de productos al exterior.

Agregó a esa situación, la presión de otros países que “están ingresando” en algunos mercados donde Paraguay envía sus productos.

“Un ejemplo de eso es China, que tiene sobrante de pechuga y termina enviando a nuestros compradores ese producto a un precio muy bajo”, comentó.

Indicó que a la situación se le suma el descenso de la divisa norteamericana, que en las últimas semanas registró una baja en su cotización, lo que hace que la exportación sea “poco atractiva”.

“El año pasado los envíos no tuvieron el ritmo esperado, por eso los números vienen lentos y bastante por abajo. Son dos factores: el precio y el aumento de la competencia en algunos de nuestros mercados”, señaló.

Subproductos compensan caída

Si se analizan solo las exportaciones de carne, el rubro registró una caída en sus números de colocaciones en el mercado internacional. Sin embargo, si se agregan los envíos de subproductos hasta febrero de este año, las cifras muestran otro comportamiento.

Las exportaciones de menudencias alcanzaron 28.000 kilos por valor de US$ 21.200, mientras que los despojos totalizaron 825.501 kilos y cotizó US$ 462.614. En total, se exportaron 1.667.919 kilos a un precio de US$ 1.759.218.

Comparando estos resultados con lo logrado el año pasado, las menudencias exportadas fueron de 167.155 kilos por valor de US$ 128.320 y los despojos 545.462 kilos que alcanzaron de US$ 282.352. En total, en 2025 se exportaron 1.691.515 kilos e ingresaron al país de US$ 2.044.123.

Un mercado recién habilitado con gran participación

Al considerar los resultados totales (carne aviar, menudencias y despojos), el informe del ente sanitario muestra que las colocaciones del rubro en productos cárnicos contrastan con una mayor exportación de subproductos.

En cuanto a la participación de los mercados, Irak es el principal comprador de los productos avícolas del país, con un 29% de participación, seguido de Vietnam (29%) y Filipinas con el 21%, destino que fue habilitado recién el año pasado. Otros mercados son Albania (6%) y Guinea con el 5% de participación.

En ese sentido, Vargas añadió que están aumentando los embarques a nuevos mercados, particularmente a Filipinas, ya que afirmó el Gobierno está realizando “un muy buen trabajo” para seguir ampliando la relación con ese país y además conseguir la apertura de otros destinos.

“Esto nos termina compensando, ya que Filipinas empieza a ganar protagonismo dentro de los envíos paraguayos. Estamos acomodando productos de acuerdo con la demanda que tienen y se empiezan a observar embarques de manera continua”, concluyó.