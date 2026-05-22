Soja en alerta: extienden pausa fitosanitaria en ambas regiones

Este viernes, el Senave comunicó que este año se extiende la pausa fitosanitaria “de forma excepcional” en cultivos de soja tanto para la región Oriental y Occidental, para prevenir la propagación de la enfermedad denominada Roya Asiática de la Soja, una enfermedad causada por el hongo Phakopsora pachyrhizi.

Según expertos, es considerada una de las mayores amenazas para el cultivo de soja, que puede causar pérdidas de rendimiento de hasta el 80% o 90% si no se controla a tiempo, explican los expertos.

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La medida rige para las dos regiones

En ese sentido, desde la institución alegan que la medida se enmarca en la Resolución institucional N.º 303/26, que establece el periodo del 20 de junio al 30 de agosto para la región oriental y del 15 de junio al 15 de septiembre para la región occidental, correspondientes a la presente campaña agrícola.

“La normativa establece que, durante el periodo señalado, todas las áreas de cultivo para la producción de granos y semillas de soja, sojas guachas y hospedantes alternativos de la enfermedad deben mantenerse libres del cultivo, o sea, sin plantas vivas de la oleaginosa”, indican.

Impacto de la sequía

Explican que la extensión excepcional de la fecha obedece al retraso en el ciclo del cultivo ocasionado por condiciones climáticas adversas (sequía), las cuales provocaron demoras en los períodos de siembra de los cultivos de soja.

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Además, informaron que durante la pausa fitosanitaria los productores pueden optar por otros rubros de renta, atendiendo que las áreas de cultivo solo deben estar libres de soja, de manera a reducir la fuente de inóculo del hongo causante del mal, que provoca anualmente importantes pérdidas productivas y económicas.

“Durante la pausa, los propietarios o arrendatarios de parcelas de soja tienen la obligación de eliminar las plantas vivas, inclusive las que hubiera alrededor de sus depósitos, silos, bordes de caminos internos o áreas de dominio de la propiedad”, detallan.

Asimismo, también deberán estar libres de plantas vivas de soja todas las instituciones responsables, concesionarias o administradoras de ferrovías, puertos fluviales, aeropuertos, caminos públicos y rutas nacionales, así como silos y depósitos.

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Cabe recordar que el Phakopsora pachyrhizi (hongo) no sobrevive en los residuos de cosecha infectados, pero sí por unos 50 días en las plantas voluntarias que nacen después de la cosecha, y que puede desarrollarse muy rápidamente si se presentan condiciones ambientales favorables, infectando rápidamente al hospedante.