La soja paraguaya se mueve entre precios inestables y fuerte dependencia de Argentina, según la UGP

Paraguay está constatando uno de sus mejores años en la producción de soja, de acuerdo con reportes del sector. Desde la UGP indican que es importante conseguir la habilitación de más mercados para el grano paraguayo.

En ese sentido, desde el presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, se refirió a la medida que reduce las retenciones en Argentina para algunos de sus granos y señaló que el impuesto a la exportación fue un factor que dinamizó las ventas hacia ese país en su momento, hasta el punto de que alrededor del 80% de la soja paraguaya tuvo como destino el mercado argentino.

Calidad de la soja paraguaya

Explicó que la soja paraguaya cuenta con dos ventajas principales: por un lado, la calidad, que afirmó es superior a la argentina y es una característica “difícil de igualar o perder en el tiempo”.

Lea más: Capeco advierte que baja de retenciones en Argentina podría impactar en precios para Paraguay

Por otro lado, mencionó el diferencial que generaban las retenciones en un escenario de alta volatilidad del dólar e inflación en la vecina nación, lo que llevaba a los productores a retener su producción y venderla de manera más selectiva según sus necesidades.

“Sin ese esquema, el comercio interno argentino podría volverse más fluido, lo que eventualmente podría afectar el flujo de exportaciones paraguayas hacia ese mercado. No obstante, por ahora se trata de especulaciones y que el impacto real aún está por verse”, aclaró.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Perspectivas de buena cosecha

En cuanto a la soja paraguaya en el mercado internacional, manifestó que este año se perfila como una de las mejores cosechas de Paraguay. En lo que refiere a lo productivo, dijo que se perfila como un buen año, mientras que desde el punto económico y financiero advirtió que el 2026 será “muy complicado” por la volatilidad del mercado internacional.

En ese aspecto, mencionó que se está muy pendiente del mercado argentino, al que se destina alrededor del 80% de la producción. Si bien consideró que es un mercado “más cómodo” para la soja paraguaya -por la cercanía-, advirtió que “no se puede estar colgado de una sola piola”, por lo que insistió en la necesidad de abrir y fortalecer nuevos destinos.

Diversificar mercados

“Se está trabajando el tema Taiwán, Singapur y algunas naciones del Medio Oriente. Ojalá podamos diversificar para tener mejores condiciones de negociación”, precisó.

Añadió que con la guerra del Medio Oriente se disparó el costo del petróleo, lo que podría complicar los costos futuros. También alegó que el escenario geopolítico entre Estados Unidos y China generó incertidumbre, por momentos, aseguró que el comercio se paralizó y luego volvió a dinamizarse, afectando la dinámica de precios.

Lea más: Soja: piden herramientas para que el productor sepa cuándo vender

Descuento de los premios

“El productor en Paraguay lo que más sintió fue que la referencia en la Bolsa de Chicago que subía y en el país se tenía una baja; es más, aumentaban los descuentos de los premios (una disminución sobre el precio de Chicago-EE.UU.). Es un tema que causó malestar, hasta que después se fue encaminando de nuevo, porque las rebajas estaban por arriba de US$ 100 por tonelada”, indicó.

Manifestó que quienes comercializaron su producción en ese momento no obtuvieron el nivel de ingresos esperado para un año normal.