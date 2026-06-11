Paraguay apunta a Turquía, pero enfrenta desafíos para exportar ganado en pie

Tras el extenso proceso realizado para obtener el visto bueno de ese mercado, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) comunicó la aprobación de Paraguay como país elegible para la exportación de carne vacuna y también bovinos en pie hacia el mercado turco.

Ante este último punto, años atrás, Paraguay logró exportar a Ecuador vía aérea animales vivos, por lo que concretar ese mismo resultado con Turquía representará un nuevo desafío, debido a que sería por vía fluvial, explicó Marcos Medina, exministro de Agricultura y Ganadería (MAG) y miembro de la Asociación Rural del Paraguay (ARP).

Si bien Medina reconoció que la habilitación de Paraguay para exportar a la nación turca es una oportunidad, al representar en “un carril más de comercialización de ganado” para el sector primario, señaló que también implica importantes desafíos.

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El desafío para llegar a Turquía, la logística

“En caso de concretarse todos los pasos para enviar bovinos en pie desde Paraguay, el principal reto se encuentra en la logística, debido a la condición mediterránea del país, lo que implica sobrecostos en el transporte". acotó.

Remarco que sanitariamente, Paraguay está habilitado para hacer ese tipo de operaciones. Sin embargo, todas las veces que se intentó hacer, al menos desde su experiencia, la dificultad siempre pasó por la logística.

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Realizar inversiones

Medina señaló que el reto también pasa en reunir y transportar el volumen de animales que demanda el país euroasiático. Explicó que el ganado debería viajar en barcazas desde Paraguay hasta puertos de Argentina o Uruguay, donde sería transferido a un buque transatlántico.

“Como cada barcaza puede trasladar entre 300 y 400 cabezas, serían necesarias decenas de embarcaciones para completar una sola carga, lo que encarece la operación”, amplió.

A su vez, dijo que existen inversiones por realizar y que, a partir de ese punto, deberán avanzar las negociaciones comerciales para concretar los envíos.

Tipos de ganados

En cuanto a los animales que podrían ser demandados por Turquía, Medina señaló que principalmente se trataría de ganado para engorde, tanto machos como hembras. Explicó que ese mercado suele adquirir animales livianos y completar la fase de terminación en su propio territorio, siguiendo sus propios sistemas de producción y faena.

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“Eso les resulta conveniente porque realizan la etapa final de engorde en su propio país. Al menos eso es lo que ocurre con los envíos provenientes de Uruguay y Brasil, donde compran hacienda para terminación”, mencionó.

A su vez, no descartó que eventualmente pueda darse operaciones puntuales con ganado para reproducción, pero sería un porcentaje menor.

El exministro del MAG recordó que tiempo atrás el país exportó ganado a Ecuador, sin embargo, en aquella ocasión el envío se realizó por vía aérea, mientras que el de Turquía de darse en algún momento sería vía fluvial.