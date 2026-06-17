Censistas del MAG denuncian falta de pago y la firma contratada por un monto millonario les respondió

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) culminó en mayo pasado la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA Chaco 2026), iniciada a finales de marzo de este año en la Región Occidental (Chaco), con el objetivo de relevar información sobre la producción agrícola y ganadera de la zona.

El Consorcio Agrotech, cuyos representantes son José Pablo Penayo y Jorge Francesco Gattini, resultó adjudicado en la licitación para la gestión de recursos humanos de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), por una oferta de G. 5.954 millones.

Según los términos del contrato, el monto global se divide en G. 2.477 millones catalogados como gastos no reembolsables y G. 3.476 millones en concepto de gastos reembolsables.

Demoras en pagos

En ese contexto, dos trabajadores denunciaron ante ABC supuestas demoras en el pago de las labores realizadas. Los afectados, debido a la sensibilidad del caso y a su relación laboral con la empresa, prefirieron no ser identificados.

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Si bien el tiempo estimado para la ejecución de la encuesta era de un mes, de acuerdo con los propios trabajadores contratados, las tareas se extendieron debido a las condiciones climáticas de la zona, por lo que recién concluyeron en mayo pasado. “Terminamos el 10 de mayo y desde esa fecha no recibimos ninguna bonificación ni comunicación hasta esta semana por parte de la empresa que nos contrató”, denunciaron.

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Según detallaron, a un encuestador de lista le corresponde percibir aproximadamente G. 9 millones, aunque el monto varía según cada colaborador. Dijeron que alrededor de 210 trabajadores continúan aguardando el pago por los trabajos ejecutados.

Cuestionan posibles reducciones en los pagos

Además, ambos trabajadores señalaron que desde Agrotech se les alertó sobre posibles reducciones en los montos a cobrar.

“Tenemos un grupo de WhatsApp donde la compañía informaba que estaba revisando el trabajo realizado y que podría haber algunos descuentos”, relató uno de los denunciantes.

Indicó que recién una vez concluido el operativo fueron informados sobre las posibles deducciones. “El único mensaje que nos dieron es que estaban revisando porque había inconsistencias. La pregunta que nos hacemos los trabajadores es si Agrotech no tiene la capacidad de revisar más de 210 documentos de una cantidad similar de encuestadores en un mes. Queremos saber cuál es realmente el problema”, cuestionó.

Agrotech justifica que cumple los plazos

Por su parte, Francesco Gattini, representante legal del Consorcio Agrotech, manifestó a nuestro medio que el primer pago a los censistas de la ENA Chaco fue realizado en su totalidad y dentro del plazo establecido contractualmente.

Aseguró que actualmente se encuentra en proceso el pago final, cuya liquidación, según contrato, depende de la producción validada técnicamente por la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (DCEA), autoridad competente del operativo.

“Si bien el trabajo de campo concluyó el 10 de mayo, el pago final no se activa con el cierre del relevamiento, sino una vez concluido el proceso de validación técnica oficial. Dicha validación fue recibida el 2 de junio y posteriormente socializada con la estructura censal, habilitándose un periodo de reclamos hasta el 10 de junio”, argumentó.

Gattini agregó que, tras el cierre de esa etapa, se inició el proceso administrativo para el pago final, incluyendo la emisión de facturas y la recepción de la documentación correspondiente por parte de los participantes.

Pago hasta 10 días hábiles

A su vez, conforme a las condiciones contractuales, explicó que el plazo de pago es de hasta diez días hábiles desde la recepción completa de la documentación requerida.

Por tanto, sostuvo que "no existe un pago retenido ni incumplimiento de plazos", sino un procedimiento administrativo y técnico que sigue el mecanismo previsto para este tipo de operativos.

“El pago final se realiza sobre la base de la producción validada técnicamente por la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (DCEA), así como de la presentación de la documentación administrativa correspondiente por parte de cada censista, incluida la facturación”, amplió.

Agrotech niega descuentos

Sobre la deducción de pagos mencionada por los denunciantes, Gattini sostuvo que no se trata de descuentos, sino que los montos establecidos en la convocatoria fueron siempre topes máximos (hasta determinada cifra) y no montos fijos.

“El pago final se determina sobre la base de la producción efectivamente validada como la correcta cobertura del área asignada, la verificación de productores relevados, productores ausentes o unidades sin producción agropecuaria durante el período, cuyos valores de liquidación son diferenciados”, reiteró.

Pago tras validación oficial

En ese sentido, justificó que el Consorcio no modifica ni determina esos resultados técnicos y que la empresa procesa y abona los pagos conforme a la validación oficial remitida por la autoridad competente.

Estas condiciones, según indicó, fueron comunicadas desde la convocatoria, formalizadas contractualmente y aceptadas por cada participante al momento de su incorporación al operativo.

Asimismo, aclaró que los montos liquidados no corresponden a descuentos por errores de campo, sino a la aplicación de criterios técnicos de validación definidos por la DCEA. Subrayó además que todos los operadores recibieron capacitación previa al inicio del trabajo de campo, adecuada a su rol, cargo y responsabilidades dentro del operativo.

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Finalmente, los censistas resaltaron que en la última comunicación la empresa se comprometió a abonar los pagos entre el 15 y el 19 de junio. Al menos hasta este 17 del corriente mes aún no cobraron por el servicio realizado. Ante ello, el Consorcio Agrotech respondió que se encuentra dando cumplimiento a ese compromiso dentro de los plazos contractuales.

Este medio también intentó conversar con el titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez, pero desde el departamento de comunicación de la institución informaron que se encontraba cumpliendo una agenda de trabajo en la ciudad de La Colmena.