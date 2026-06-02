¿Cómo produce hoy el Chaco? Encuesta del MAG muestra fuerte avance de la soja y el maíz

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) culminó la semana pasada la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA Chaco 2026), iniciada en marzo de este año en la Región Occidental y que reveló la información productiva agrícola y ganadera de la zona.

El director de Censos del MAG, Anselmo Maciel, mencionó que el relevamiento en el Chaco se desarrolló hasta el 10 de mayo, con visitas a más de 1.200 productores. Actualmente, se encuentran en la etapa de revisión, validación y procesamiento de los datos relevados, según informó.

En ese sentido, comentó a ABC que durante el operativo constataron un mayor desarrollo agrícola en el Chaco -una zona tradicionalmente ganadera-, en comparación con la última medición realizada del Censo Agropecuario Nacional en el 2022.

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“Superficie de soja se triplicó”

“Constatamos que la superficie de siembra de soja prácticamente se triplicó, así como también su producción, principalmente en el norte de Alto Paraguay, en la zona de Agua Dulce”, adelantó.

Añadió que en esa zona la producción de granos ya dejó de ser un experimento y se convirtió en un rubro de commodities muy estratégico para la región por su nivel de productividad, que, según afirmó, hoy ya no tiene nada que envidiar a la región Oriental, tradicionalmente agrícola.

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Área de maíz se duplicó

Otro rubro destacado por el profesional es el crecimiento del área del maíz. Señaló que, al comparar los datos con los del censo realizado en 2022, se constató que la superficie de siembra se duplicó en los tres departamentos del Chaco.

“En el caso del algodón, la zona chaqueña sigue vigente, aunque su expansión se desaceleró un poco debido a la presencia del picudo ( insecto o plaga que afecta al cultivo), además de algunos factores climáticos propios de la región”, apuntó.

Poroto mung y cártamo como opción productiva

Asimismo, indicó que algunas plantaciones emergentes identificadas durante la encuesta fueron el poroto mung y el cártamo. Al respecto, precisó que será necesario seguir monitoreando estos rubros para determinar su desempeño en los próximos años y analizar su potencial expansión en la región.

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Hato bovino: “Resultados alentadores en eficiencia ganadera”

En lo que respecta a la ganadería, mencionó que, si bien existen proyecciones sobre una reducción del hato ganadero en el Chaco, una primera aproximación de los indicadores muestra resultados “muy alentadores en términos de eficiencia productiva y reproductiva”, alegó.

Durante su diseño ENA Chaco 2026 contó con la colaboración del Viceministerio de Ganadería del MAG, la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y las tres cooperativas del Chaco: Chortitzer, Fernheim y Neuland, con el objetivo de lograr una mayor cobertura territorial y temática.

“En términos generales, la encuesta revela un salto importante desde el punto de vista cualitativo, tanto en la producción agrícola e indicios de mejora de la eficiencia ganadera”, subrayó a la par de destacar que, durante la segunda quincena de julio se estarán socializando algunos números preliminares.