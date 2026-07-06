Campesinos de la FNC se movilizan en Coronel Oviedo y Caaguazú para exigir asistencia al Gobierno

Los campesinos se movilizaron para reclamar al Gobierno una mayor asistencia a la agricultura familiar, provisión de insumos y la reparación de caminos rurales.

La primera actividad se desarrolló frente a la Dirección de Extensión Agraria (DEAg), donde los labriegos exigieron al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) una mayor presencia en las comunidades, con asistencia técnica, entrega de semillas, insumos y otros implementos necesarios para fortalecer la producción y garantizar el arraigo de las familias campesinas.

Posteriormente, los manifestantes marcharon por la avenida Mariscal Estigarribia hasta la sede de la Gobernación de Caaguazú, donde reclamaron la reparación de los caminos rurales utilizados para transportar sus productos hacia los mercados.

El dirigente departamental de la FNC, Adrián Vázquez, sostuvo que en los últimos años la asistencia del MAG a los pequeños productores fue prácticamente nula, situación que, según afirmó, profundizó la crisis que atraviesan numerosas familias campesinas del departamento.

Indicó que la organización cuenta con alrededor de 250 productores distribuidos en distintos distritos de Caaguazú, quienes enfrentan serias dificultades debido al abandono estatal. Añadió que las afirmaciones del presidente Santiago Peña sobre una economía en crecimiento no reflejan la realidad que viven las familias del campo, asegurando que muchas de ellas atraviesan una situación de extrema necesidad.

Asimismo, cuestionó al gobernador Marcelo Soto (ANR HC), a quien acusó de incumplir el compromiso de construir caminos de todo tiempo para las comunidades rurales. Señaló que numerosos tramos permanecen intransitables, especialmente durante las lluvias, lo que impide sacar la producción de las fincas.

Los manifestantes advirtieron que, si las autoridades no brindan una respuesta en el corto plazo, las medidas de fuerza podrían intensificarse en distintos puntos del departamento de Caaguazú.

Respuesta de la DEAg y la Gobernación

Sobre el reclamo, el técnico de la DEAg, Ing. Roberto Guillén, manifestó que la institución mantiene abierta la asistencia técnica a los productores y recordó que durante este mes están previstas dos jornadas de capacitación dirigidas a agricultores del departamento.

Por su parte, el jefe de Transporte de la Gobernación de Caaguazú, Hugo Godoy, señaló que aún no contaba con información sobre la reunión mantenida entre el gobernador Marcelo Soto y los representantes de la FNC. No obstante, aseguró que la institución viene atendiendo los pedidos de reparación de caminos que llegan desde diferentes distritos y afirmó que las maquinarias se encuentran operativas para intervenir en los sectores que requieran asistencia.