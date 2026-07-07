Molienda de soja creció 11% hasta mayo y fortalece el aporte de la agroindustria

Con este desempeño de las agroindustrias, el sector se está consolidando como un puente entre los productores y los mercados globales en este 2026. Según el informe del gremio, solo en mayo se procesaron 366.919 toneladas de soja, unas 52.000 toneladas más que en el mismo mes de 2025.

A su vez, el procesamiento de otras oleaginosas, como la canola y el girasol, aumentó un 14% con relación al acumulado del año pasado, alcanzando las 27.307 toneladas.

“El crecimiento observado se traduce en el sostenimiento del dinamismo de la cadena productiva y logística, dando continuidad a la generación de subproductos a base de soja y otras oleaginosas, además de fortalecer a otros rubros, como los sectores cárnico y avícola”, destacaron.

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Capacidad industrial

En cuanto a la capacidad instalada, esta llegó al 75% del total. Según el gremio, representa una mejora de cuatro puntos porcentuales con respecto al mes anterior.

“Para los próximos meses se espera que las plantas mantengan un elevado nivel de procesamiento, lo que seguiría elevando los niveles de utilización de la capacidad instalada, especialmente en la comparación interanual”, explicaron.

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Exportaciones agroindustriales

Asimismo, hasta mayo las exportaciones de productos industrializados de la soja (aceite, harina y cascarilla) alcanzaron US$ 555,25 millones, lo que representa un incremento del 22% respecto al mismo periodo de 2025.

En tanto, el volumen exportado aumentó un 7%, mientras que el valor de los envíos creció un 26%, reflejando el impacto positivo de los precios internacionales sobre el desempeño del sector.

Diversificación de mercados para los derivados de la soja

En cuanto a los mercados de destino, el año pasado los derivados paraguayos de la soja llegaron a más de 40 mercados distribuidos entre América, Europa, Asia y África.

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“La creciente presencia de los productos agroindustriales paraguayos en los destinos internacionales es otra demostración clara del potencial que tiene el país para consolidarse como un proveedor confiable de alimentos sostenibles y de alto valor agregado”, resaltaron.

Añadieron que el análisis de los destinos de exportación muestra una diferencia marcada entre la harina y el grano de soja. Mientras este último concentra sus envíos principalmente en solo dos mercados, la harina llega a una mayor cantidad de destinos, logrando posicionarse en países de cuatro de los cinco continentes.

“Esta diversificación que facilita la industria, gracias al procesamiento de oleaginosas, reduce la exposición a cambios externos en la demanda. En este contexto, resulta fundamental preservar los mercados actuales, lo que se logrará mediante una política de fortalecimiento de la industria”, concluyeron.