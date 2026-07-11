Sector avícola crece en exportaciones: envíos superan US$ 8,6 millones en el primer semestre

Los productores avícolas advierten que ante la elevada producción en el mercado interno se debe trabajar en conquistar más destinos para los productos paraguayos. Los datos oficiales muestran una evolución favorable de las ventas externas.

Hasta junio, los envíos del sector (que incluyen carne, menudencias y despojos) alcanzaron 7.407.124 kilogramos, un aumento del 45,49% frente a los 5.091.119 kilogramos registrados en el mismo periodo de 2025.

Este incremento también se reflejó en el valor de las exportaciones. Según el informe de Senacsa, los ingresos aumentaron 55%, al alcanzar US$ 8,6 millones, frente a los US$ 5,5 millones obtenidos en el primer semestre del año pasado.

Lea más: Apertura de un nuevo mercado: Paraguay concreta el primer envío de carne de pollo a Taiwán

La carne aviar, principal impulsora del crecimiento

Al analizar los datos por categoría, la carne aviar fue el principal producto exportado. En volumen, registró un crecimiento del 73,58%, con un total de 4.593.163 kilogramos enviados al exterior.

En cuanto a ingresos por la proteína avícola generó US$ 7 millones, lo que representa un incremento del 67,58% respecto al mismo periodo del año anterior.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aumentan los envíos de despojos

Los despojos también mostraron un comportamiento positivo durante el primer semestre. Las exportaciones crecieron 23,98% en volumen, con 2.476.786 kilogramos comercializados en los mercados internacionales.

En valor, los ingresos aumentaron 34,79%, alcanzando US$ 1.408.760.

Menudencias registran caída

En contraste, las exportaciones de menudencias presentaron una disminución. Hasta junio, los embarques cayeron 24,60%, con 337.175 kilogramos enviados al exterior. Los ingresos por este segmento totalizaron US$ 254.102.

Diversificación de mercados

El crecimiento del complejo avícola nacional no solo se refleja en los mayores volúmenes exportados, sino también en la diversificación de destinos.

Irak se mantiene como el principal comprador, con una participación del 39% del total exportado, seguido por Vietnam, que concentra el 16%.

Lea más: Peña ratifica alianza con Taiwán y apuesta al “Hub” de Inteligencia Artificial

También se destacan Kosovo (9%), Albania y Filipinas (7% cada uno), además de Angola (6%). Otros destinos como Curazao, Ghana, Singapur y Guinea completan el mapa comercial y representan en conjunto el 15% de los envíos.

Carne aviar a Taiwán

Por otro lado, en mayo pasado Paraguay concretó la apertura del mercado de Taiwán para la carne aviar y la primera exportación a la isla asiática se registró el jueves con una carga de 150 toneladas correspondiente a la empresa Pechugon