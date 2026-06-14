Avicultores advierten que el mercado local “queda pequeño” ante el aumento de la producción

La producción de carne aviar en Paraguay continúa en aumento y el mercado interno podría resultar “pequeño” para absorber ese crecimiento, según la Asociación de Avicultores del Paraguay (Avipar).

El presidente del citado gremio, Néstor Zarza, señaló que la dinámica de crecimiento que atraviesa el sector se refleja en las nuevas inversiones, como la reciente instalación de una industria avícola de JBS en J. Eulogio Estigarribia (ex Campo 9).

Dicha empresa empezará próximamente sus operaciones, por lo que, a criterio de Avipar, resulta clave avanzar en la apertura de más mercados para colocar la creciente capacidad productiva nacional.

“Es importante llegar a tener más compradores para colocar nuestro producto. El sector cárnico de pollo está teniendo una gran producción y sería una solución para alivianar el mercado local”, afirmó Zarza.

Diversificación de mercados

El titular de Avipar sostuvo que la diversificación de mercados es uno de los principales desafíos para el sector, ya que depender de pocos compradores genera incertidumbre, especialmente cuando se registran restricciones sanitarias, comerciales o geopolíticas.

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En esa línea, datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) muestran que, hasta mayo de este año, el sector avícola exportó 5.633 toneladas de productos aviares por un valor de US$ 6,3 millones. Los envíos registraron un crecimiento del 36% en volumen y del 35% en ingresos respecto al mismo período del año anterior.

“Lograr la mayor cantidad de compradores es fundamental. La oferta que tenemos hace que nuestro mercado interno quede pequeño. No somos Brasil ni Argentina, que ante un problema internacional pueden hacer frente a esa situación gracias al nivel de consumo que tienen en sus propios países”, expresó.

Es importante destacar que Emiratos Árabes fue el último destino habilitado para productos avícolas paraguayos. Desde el sector destacan que esta apertura, sumada al reciente ingreso a Taiwán, abre nuevas oportunidades para impulsar las exportaciones de carne de pollo nacional.

Consumo en aumento

En ese aspecto, Zarza mencionó que el consumo de carne de pollo también viene creciendo en Paraguay, impulsado principalmente por el encarecimiento de la carne vacuna y por cambios en los hábitos alimenticios de los paraguayos.

“Hace uno o dos años la producción era de aproximadamente 180.000 toneladas. Hoy estamos orillando las 200.000 toneladas y esperamos superar esa cifra durante 2026. En cuanto al consumo, estamos llegando a 30 kilogramos per cápita, influenciado por los precios de los cortes vacunos y por el cambio cultural de la gente, que va conociendo las bondades de este alimento”, explicó.

Respecto a los precios, indicó que tras un incremento registrado a finales del año pasado, posteriormente volvieron a moderarse. “A medida que aumente el volumen de los productos, eso puede ir presionando los precios para que se mantengan estables o incluso se reduzcan”, acotó.

Nueva inversión para el sector

Precisamente, en línea con las perspectivas de crecimiento del rubro, la semana pasada fue inaugurada una nueva granja avícola con inversión de JBS en J. Eulogio Estigarribia, Caaguazú, denominada “Pollos Blancos”. El objetivo, de acuerdo con autoridades del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), es fortalecer la cadena productiva del sector.

El titular del MIC, Marco Riquelme, destacó en el marco de esa actividad que la instalación permitirá ampliar la oferta exportable paraguaya y generar mayor valor agregado a la producción agrícola nacional.

“Hoy tenemos una fortaleza en las industrias paraguayas vinculadas a la carne de pollo y el mercado local está siendo ocupado por marcas nacionales. Lo que buscamos es ir más allá de las fronteras”, afirmó.

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Trasformar materia prima

El ministro agregó que el desarrollo de la cadena avícola permitirá transformar materias primas como soja y maíz en proteína animal destinada a los mercados internacionales.

“Estamos desarrollando un clúster (conjunto de empresas) de producción donde no solamente vamos a exportar pollo, sino también soja y maíz transformados en un producto de valor agregado, que es la proteína animal. De esta manera, seguimos posicionando a Paraguay como un productor de alimentos de calidad para el mundo entero”, concluyó.