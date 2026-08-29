Cómo la carne paraguaya puede ganar terreno en EE. UU. y qué beneficio trae la suspensión de aranceles

Estados Unidos se consolidó en 2025 como el segundo destino de la carne bovina paraguaya, tan solo 14 meses después de su habilitación, al adquirir 49.456 toneladas por valor de US$ 301 millones, según el reporte del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

A cinco meses de culminar el 2026, el boletín del servicio veterinario oficial correspondiente a julio muestra que las exportaciones de carne bovina a ese mercado ya alcanzan 30.097 toneladas, por un valor de US$ 176 millones.

Paraguay accede al mercado norteamericano con una cuota denominada “otros países”, que comparte con Brasil y que contempla 64.000 toneladas libres de arancel. Una vez completado este cupo, que ocurre a inicios de año, los envíos pueden continuar, pero con un arancel de 26,4%, según la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC).

Suspensión temporal de aranceles

En este escenario, la reciente decisión de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, de suspender temporalmente los aranceles para hasta 300.000 toneladas de carne molida durante un plazo de 90 días, distribuidas en 100.000 toneladas por mes que arranca en septiembre, representa una oportunidad adicional para los países que integran el contingente de “otros países” que favorece a Paraguay y Brasil, según referentes del sector cárnico.

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Relación con Estados Unidos

Elías Saba, presidente de la Cámara de Comercio Paraguayo Americana (AmCham), comentó que con Estados Unidos “hubo un antes y un después” en la relación comercial con la apertura del mercado de la carne.

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“La carne paraguaya representó más de 50.000 toneladas en ese país, con más de US$ 300 millones en 2025. Una cifra que este año irá mejorando con un porcentaje de crecimiento importante”, amplió al respecto.

En esa línea, el titular de la Cámara señaló que Estados Unidos busca mejorar el precio de la carne -para los ciudadanos- dentro de su mercado, lo que da a Paraguay (con la suspensión de aranceles) “la posibilidad de aumentar su potencial productivo que es muy grande”.

Asimismo, referentes de la industria paraguaya indican que la nación norteamericana registra una disminución de animales destinados a faena, lo que genera condiciones favorables para los proveedores externos.

Buscan profundizar la relación con EE.UU

De acuerdo con Saba, la afinidad entre ambos países se está traduciendo en mejores condiciones dentro de la política arancelaria estadounidense, en un contexto en el que la nación norteamericana viene fijando impuestos comerciales a varios países de Europa, Asia y América.

En ese aspecto, sostuvo que Paraguay tiene costos relativamente bajos para ingresar al mercado estadounidense en la mayoría de los casos y ejemplificó nuevamente con la carne, que actualmente cuenta con esta ventana temporal de 90 días sin arancel.

“Estados Unidos aplica un 10% para las importaciones procedentes de Paraguay, pero en el caso de la carne estamos dentro de una categoría de otros países. Creemos que tenemos que llevar esta relación bilateral al siguiente nivel, con las reciprocidades y los acuerdos que estamos construyendo”, indicó.

Subrayó que se deberían lograr otros, así como ampliar el cupo para productos cárnicos o establecer una con aranceles preferenciales para el sector productivo.

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Ampliar la cuota

Saba explicó que la cuota correspondiente a otros paises se agota rápidamente y que, una vez completada, Paraguay continúa exportando durante el resto del año con el arancel correspondiente.

“La tonelada de carne paraguaya con arancel cero se usa en menos de un mes, porque en enero ya se completa, y durante los otros 11 meses se está pagando 26,4%. Es limitada el acceso libre de impuestos para el potencial de nuestro producto que está aumentando”, precisó.

En ese sentido, consideró que ampliar el cupo sin pago arancelario permitiría aprovechar la capacidad productiva que viene desarrollando Paraguay.

Apuntar a cortes de mayor valor en EE.UU

Saba también resaltó el concepto de Meat of Paraguay (Carnes del Paraguay) como una oportunidad para desarrollar una identidad propia de la carne paraguaya y ampliar el perfil de las exportaciones.

Actualmente, señaló, los envíos al mercado estadounidense están muy centrados en cortes destinados a hamburguesas, por lo que planteó avanzar también hacia la comercialización de cortes de mayor valor.

“Así que creemos que valorizar la carne es sin duda una meta que tenemos que construirla en conjunto, y estamos para apoyar las iniciativas del sector privado, de la Cámara de Carnes, de los productores y los exportadores”, concluyó.