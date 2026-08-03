Exportación de carne paraguaya repunta en julio tras un primer semestre más débil

Según se desprende de los datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), el resultado mejora la dinámica de un primer semestre marcado por menores envíos frente al año pasado, aunque con un mejor precio promedio internacional por tonelada.

Durante julio Paraguay exportó 30.224.900 kilogramos de carne bovina, por un valor de US$ 223 millones, cifras que representaron el mejor desempeño mensual de 2026 tanto en volumen como en ingresos, de acuerdo con el informe del servicio veterinario oficial.

El repunte del séptimo mes estuvo precedido por un mayor dinamismo registrado en junio, cuando los embarques alcanzaron 26.023.992 kilogramos y generaron ingresos por US$ 191 millones, mostrando una mejora frente al comportamiento de los meses anteriores.

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Primer semestre con menor volumen exportado

Pese a la recuperación observada al inicio del segundo semestre, el acumulado de los primeros siete meses del año todavía refleja una caída frente al mismo periodo de 2025. Entre enero y julio de 2026, Paraguay exportó 162.605.812 kilogramos de carne bovina, por un ingreso total de US$ 1.124 millones, según muestran los datos oficiales.

Al comparar estos resultados con los del mismo periodo del año anterior, se observa una caída del 24,63% en el volumen embarcado, considerando que en 2025 se habían enviado 215.748.875 kilogramos.

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En cuanto a la generación de divisas, la reducción fue del 9%, frente a los US$ 1.235 millones obtenidos durante los primeros siete meses del año pasado.

Mejor precio internacional sostiene el valor de la carne

No obstante, a pesar de la disminución en los volúmenes exportados, la carne bovina paraguaya logró posicionarse con mejores valores en los mercados internacionales. Hasta julio de 2026, el precio promedio de exportación alcanzó US$ 6.915 por tonelada, superior al registrado en el mismo periodo del año anterior, cuando se ubicaba en US$ 5.727 por tonelada.

Desde el sector indican que ese escenario permite amortiguar parcialmente la caída en la cantidad de carne enviada al exterior y sostener un mayor valor por cada tonelada comercializada.

Mercados de la carne paraguaya

Hasta julio, Paraguay destinó su carne bovina a aproximadamente 50 mercados. Chile se mantuvo como el principal comprador de la proteína roja paraguaya, con 50.162.246 kilogramos adquiridos por un valor aproximado de US$ 352 millones.

En segundo lugar se ubicó Israel, con 26.033.348 kilogramos por US$ 212 millones, mientras que Estados Unidos ocupó el tercer puesto con 30.097.454 kilogramos y US$ 176 millones. Taiwán quedó en la cuarta posición, con 21.081.042 kilogramos exportados por US$ 149 millones, seguido por Brasil, que completó el top cinco con 7.215.657 kilogramos y US$ 54 millones.

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Exportación de menudencias

Por otra parte, en lo que refiere a las exportaciones de menudencias bovinas, el Senacsa reportó envíos durante los primeros siete meses del año por 28.714.473 kilogramos. El informe oficial también registra los ingresos generados por este segmento de US$ 61 millones.