Freno a la carne brasileña en Europa: las ventajas y desventajas comerciales para Paraguay

Desde la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC) analizan el impacto de la suspensión sanitaria que deja al principal competidor del bloque fuera del mercado europeo durante los próximos dos años.

Este escenario genera una oportunidad para que el producto paraguayo gane terreno en la cotizada cuota del Mercosur; sin embargo, el sector advierte sobre un peligroso “efecto dominó” que podría golpear directamente a los envíos nacionales hacia Sudamérica y Estados Unidos.

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El gerente general de la CPC, Daniel Burt, explicó que la inhabilitación de Brasil por el uso de sustancias no autorizadas por los estándares europeos cambia el tablero comercial.

Por un lado, los compradores e importadores europeos tendrán un proveedor menos en la región, lo que otorga a Paraguay mayor oxígeno para posicionar su producción y pelear por una distribución más justa de las 99.000 toneladas del cupo logrado en el acuerdo de libre comercio, donde nuestro país aspira a capturar al menos el 25%.

Además, la sanción al Brasil ratifica el estatus bioseguro de la ganadería paraguaya, que supera con éxito las rigurosas auditorías internacionales.

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El peligro del “efecto rebote” sobre el mercado chileno

Al quedar excluido de Europa y mantener límites de volumen en el mercado chino, Brasil se verá obligado a buscar destinos alternativos para colocar de forma agresiva sus excedentes de producción.

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Este escenario pone en alerta a Chile, destino estratégico que absorbe casi el 30% de todas las exportaciones de carne paraguaya y donde los frigoríficos locales podrían enfrentar una dura competencia de precios imposibles de igualar si el vecino país decide rematar sus cortes.

Asimismo, Brasil ajustaría sus negociaciones con miras a sostener la presencia en la cuota de emergencia de los Estados Unidos.

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Ante esta situación, el mercado interno paraguayo se mantiene estable, favorecido por una mayor faena y un guaraní fortalecido que ayuda a amortiguar los costos para el consumidor local.