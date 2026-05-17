Carne: la prohibición que dejó a Brasil bajo sanción europea y que Paraguay asegura haber evitado

Recientemente, la Comisión Europea anunció la prohibición de importar carnes, embutidos y productos de origen animal producidos en Brasil, que regiría desde setiembre próximo, según datos de este sector.

Según se supo, la decisión responde a su estrategia para reducir el uso de promotores de crecimiento, utilizados para acelerar la ganancia de peso, mejorar la conversión alimenticia y optimizar la calidad de la carne en bovinos, cerdos y aves.

En ese sentido, el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin Camperchioli, explicó que la Unión Europea publicó en 2023 una resolución que prohibía el uso de ciertos promotores de crecimiento, que eran antibióticos, dejando su utilización exclusivamente para humanos.

Contó que desde Europa dieron un plazo para que los países que comercializan carne con ese mercado se adecuen. Es decir, la exigencia no fue solo para Brasil, sino también para varios proveedores, entre ellos Paraguay, con la prohibición del uso de unos 32 productos.

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Martin Camperchioli estimó que Brasil, aparentemente, “por ahora no se acogió a la normativa” o al menos no ha demostrado que lo ha hecho. Segú los datos, la prohibición de importar carne brasileña rige apartir de septiembre debido a la cantidad de mercadería que actualmente estaría en tránsito hacia la Unión Europea.

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“La medida regirá desde el 3 de septiembre. (Las autoridades brasileñas) tienen más de tres meses para poder negociar y que Brasil cumpla las regulaciones de manera a levantar estas prohibiciones”, explicó.

Impacto en la carne avícola de Brasil

De acuerdo con el titular de Senacsa, el país vecino sería más afectado en el rubro avícola, ya que “exporta miles de toneladas” de carne avícola a la Unión Europea.

En cuanto a la carne bovina, señaló que el volumen enviado por el gigante sudamericano no es tan representativo, al exportar apenas 60.000 toneladas a la comunidad europa. Consideró que para septiembre la nación brasileña estaría solucionando la situación, que, a su criterio, no “es un tema complicado”.

Un dato no menor para el mercado regional es que el resto de los socios del Mercosur (Uruguay, Argentina y Paraguay) permanecen en la lista de países habilitados y podrán continuar con su operativa comercial habitual hacia Europa.

Sector bovino paraguayo cumplió el requisito

En ese aspecto, al tratarse de una exigencia para varias naciones, aseguró que Paraguay ya cumplió con el requisito y que esto fue informado a la Unión Europea a fines de 2023 e inicios de 2024. Además, indicó que existen resoluciones que constatan dicha situación.

En ese momento, el servicio veterinario oficial de nuestro país emitió una resolución comunicando al sector ganadero local sobre la prohibición del uso de promotores de crecimiento a los más de 300 establecimientos que pueden exportar a Europa al formar parte del Sistema de Trazabilidad (Sitrap).

¿Qué pasa con la carne aviar y porcina paraguaya?

Aclaró que, en caso de negociarse el envío de carne porcina y aviar al bloque europeo, existirán las mismas exigencias, aunque aseguró que ya se está trabajando para cumplir con ese requerimiento.

“Aún no llegamos a eso, pero estamos seguros de que la lista se ampliará a otras especies”, adelantó.

Requisito solicitado antes del acuerdo UE-Mercosur

Además, detalló que, al tratarse de un requisito solicitado entre fines de 2023 e inicios de 2024, es una cuestión que ya se venía abordando y recalcó que no es algo que apareció después de la firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur.

“Nosotros ya sabíamos. Son 32 productos que dimos a conocer mediante una resolución de Senacsa. Se comunicó al sector privado (ganaderos) y tenemos un cumplimiento del 100% en el sector bovino, pero si queremos avanzar (en enviar productos a las naciones euorpeas) en avícola y porcino debemos cumplir con la normativa”, alegó.

Consultado sobre si aparecieron nuevos requisitos para el sector ganadero del Mercosur por parte de Europa tras la firma de la asociación comercial, mencionó que “no siente eso”.

En ese contexto, adelantó que mantendrá una reunión proximamente en la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) con autoridades de la Unión Europea relacionada con el bienestar animal y la trazabilidad, en el marco del avance del Sistema de Identificación Animal del Paraguay (SIAP).