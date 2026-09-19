Goya muestra todo su potencial genético Nelore y se instala en el mapa regional

El ruedo de Ferusa en Limpio se llenó. Entre toros PP, vaquillas evaluadas y vientres con cría al pie, unas 350 personas siguieron el remate anual de Goya SA. Para la familia Wasmosy, la escena es un ritual que se repite hace más de tres décadas: la feria como vitrina de un trabajo genético que empezó mucho antes de que existiera una pantalla para transmitirlo.

Todo arrancó con Juan Carlos Wasmosy, que convirtió la ganadería en un proyecto de vida familiar. “Exitoso en la pista, y funcional en el campo”, resume hoy Bruno Wasmosy, director de Goya SA, el lema que guía a la cabaña desde entonces.

Una genética con más de 60 años de historia

La base del plantel llegó de Brasil, con animales seleccionados junto a Ovídio Miranda Brito, reconocido criador de Nelore Mocho brasileño y amigo de Juan Carlos Wasmosy. A esa selección de hembras se sumó después el trabajo de profesionales como el Dr. Víctor Centurión y João da Goya, que combinaron fenotipo y genealogías reconocidas.

Con los años, Goya desarrolló líneas propias. Hoy se multiplican y comercializan en Paraguay y se exportan a Brasil, Bolivia, Ecuador y otros mercados de la región.

Selección con la mira en la rentabilidad

La belleza racial de pista ya no es suficiente. Wasmosy señala que la selección avanza hacia animales funcionales, precoces y rentables: fertilidad, precocidad sexual, longevidad, buenos aplomos, osatura, adaptación, capacidad carnicera y eficiencia.

La calidad de carne también gana peso. Los concursos de faena de la Asociación de Nelore muestran, según el directivo, avances sostenidos en esa característica.

Durante 2026, Goya apostó fuerte a demostrar precocidad: hembras preñadas por primera vez entre los 13 y 15 meses. La mayoría de los animales ofrecidos llegó al remate con datos objetivos de evaluación genética y ultrasonografía de carcasa a los 18 y 30 meses. Los toros promediaron 830 kilos y 38 centímetros de circunferencia escrotal.

De la pista a la exportación de semen

Los premios nacionales e internacionales marcaron a la raza bajo el sello “Los Mochos Blancos de Goya”. Pero el reconocimiento en pista, aclara Wasmosy, nunca fue el objetivo final: el desafío pasa por producir eficientemente en el campo.

Napegue Mocho 7534 es el caso testigo. Gran Campeón de la Expo Internacional de Mariano Roque Alonso 2022, Gran Campeón de la Expo Nacional Nelore 2023 y hexacampeón nacional, su genética terminó con relevancia comercial concreta: 3.000 dosis de semen exportadas a Brasil, mercado que históricamente proveyó genética Nelore a Paraguay.

Una feria con precios en alza

La edición 2026 ofreció 55 toros PP, vaquillas PP y N3 evaluadas, vientres Carimbo 4 con cría al pie y nuevamente preñados bajo una propuesta 3×1, unas 30 vaquillas seleccionadas, hembras precoces y súper precoces, cuatro paquetes de embriones y el 50% de una hembra élite.

Los números confirmaron la valorización de la genética. Los toros promediaron G. 40 millones, 20% más que el año anterior. Las vaquillas treparon a G. 55 millones, un 30% por encima de 2025. La ternera Negla Mocha 279 fue la gran protagonista: su 50% se vendió por G. 315 millones, con una valorización total de G. 630 millones.

El remate sumó 90 participantes en las preofertas y cerró con 55 compradores de distintos puntos del país. Para Wasmosy, la demanda de genética Nelore se sostiene por la retención de vientres, la recuperación de los rodeos y un productor cada vez más atento al retorno de su inversión genética.

Fuera de las ferias, Goya comercializa unos 300 toros al año. Ante la demanda creciente, ya adelanta la venta de toros de dos años y proyecta cerrar 2026 con 500 reproductores vendidos. La venta de pajuelas también crece: 25% más que el año pasado.

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“El productor dejó de buscar un reproductor solo por precio”, subraya Wasmosy. Ahora prioriza animales capaces de generar terneros más pesados, precoces y eficientes.

Mejora genética sin pausa

El desafío de fondo es elevar la calidad de manera constante. Cuanto más informado y exigente está el comprador, mayor es la presión de selección sobre las cabañas.

Con esa lógica, Goya trabaja en mejoramiento genético junto a la Dra. Roberta Gestal, de Melhora Más (Brasil), además de Embrapa Geneplus y Gensys, bajo un esquema de ciclo completo. La meta: hembras más fértiles, precoces y longevas, que desteten terneros más pesados y se conviertan en vientres o reproductores en menos tiempo.

En paralelo, la cabaña ya selecciona hembras positivas para calidad de carne, con la vista puesta en un próximo proyecto propio: Carne Goya.