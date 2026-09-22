Baja del dólar: ARP revela el monto de la pérdida por el impacto cambiario en la ganadería

El dólar que volvió a bajar este martes y se ubica cerca de los G. 5.900, distintos sectores productivos siguen pidiendo al Banco Central del Paraguay (BCP) que intervenga para evitar que la pérdida de valor de la divisa afecte la competitividad.

En esa línea, mediante un comunicado, la Asociación Rural del Paraguay (ARP) expresó su preocupación por la sostenida depreciación del dólar frente al guaraní y las consecuencias que esta situación está generando sobre la competitividad del sector pecuario nacional.

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Desde el gremio ganadero señalan que la cotización referencial de la moneda norteamericana, al 18 de septiembre, cerró en G. 5.956, lo que representa una caída de aproximadamente 25% respecto de junio de 2025 y de 19% en relación con diciembre de 2023.

Comparación con países de la región

“Esta evolución contrasta con la realidad de los principales competidores de Paraguay. En el mismo período, el dólar subió 2,2% en Uruguay, mientras que en Brasil cayó 6,7%. A ello se suma Chile, uno de los principales mercados compradores de la carne paraguaya, donde el dólar aumentó 0,6%”, indican.

Estas diferencias cambiarias, según la ARP, profundizan el atraso relativo de Paraguay y afectan la competitividad de la producción frente a otros países de la región.

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Sostienen que mientras el productor paraguayo recibe cada vez menos guaraníes por cada dólar exportado, los costos de producción -combustibles, salarios, servicios, infraestructura e insumos-continúan elevados y no han acompañado la reducción del tipo de cambio.

Según el gremio ganadero, esta combinación reduce la rentabilidad, desalienta la inversión y limita la capacidad de recuperar el hato ganadero, en un momento en que la carne paraguaya atraviesa una oportunidad histórica en los mercados internacionales.

ARP calcula impacto de US$ 349 millones

Un análisis técnico elaborado por la Asociación Rural del Paraguay estima que, entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, el efecto de la apreciación del guaraní sobre el valor de la producción ganadera representó aproximadamente G. 2,06 billones (US$ 349 millones) menos en términos de conversión a moneda local.

El cálculo toma como escenario de referencia la cotización promedio de agosto de 2025.

Reclamo al Banco Central

Al igual que los diferentes sectores que ya se pronunciaron sobre la situación de la divisa norteamericana, los ruralistas precisan que Paraguay cuenta con un régimen de flotación administrada, que históricamente permitió al ente monetario intervenir para evitar desalineamientos del tipo de cambio.

Sin embargo, sostienen que en los últimos años la actuación del BCP fue “claramente asimétrica”: intervino cuando el dólar se apreciaba, pero optó por no hacerlo cuando comenzó su pronunciada caída, permitiendo que expectativas cada vez más bajistas profundizaran la depreciación de la moneda estadounidense, explican.

La ARP aclara que no propone una fijación artificial del tipo de cambio. Plantea que el Banco Central ejerza las herramientas que le otorga el régimen de flotación administrada para evitar desalineamientos que afectan la competitividad.

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Según el gremio, esto permitiría brindar previsibilidad para invertir y producir más, además de generar empleo.

“Defender la competitividad de la ganadería implica proteger una de las principales actividades económicas del país, miles de puestos de trabajo y generar condiciones para un crecimiento sostenible en beneficio de todos los paraguayos”, destacan