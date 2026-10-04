Carne paraguaya gana terreno en los EE.UU.

Nuestro país inició sus envíos en 2023 con 75 Ton. al mercado estadounidense. En 2024, el volumen trepó a 28.000 Ton., mientras que en 2025 alcanzó 49.456 Ton., según datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). El tema de aranceles y condiciones de acceso fue uno de los puntos abordados durante la entrevista brindada por el mandatario, en un momento en que los envíos nacionales hacia EE.UU. vienen aumentando de manera sostenida, según reportes oficiales.

En la entrevista, Peña también señaló que el complejo cárnico local está enviando más productos a la nación norteamericana, pero que Paraguay no cuenta con una cuota de exportación propia, como la establecida por la administración de Donald Trump para Argentina. Es importante detallar que Paraguay accede al mercado norteamericano bajo la cuota denominada de “otros países”, que comparte con Brasil y que contempla 64.000 Ton. libres de arancel.

Una vez completado este cupo, lo que ocurre a inicios de cada año, los envíos pueden continuar, pero con arancel de 26,4%, según informó en su momento la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC). En agosto último, el presidente de EE.UU., Donald Trump, decidió suspender temporalmente los aranceles para países que proveen carne a dicho mercado. El beneficio implica una reducción del impuesto para hasta 300.000 Ton. de carne molida durante un plazo de 90 días, distribuidas en 100.000 Ton. por mes a partir de septiembre.

Desde el complejo cárnico local explicaron que dicha decisión representa una oportunidad adicional para las naciones que integran el contingente de “otros países”, entre ellas Paraguay, aunque también implica una competencia con Brasil.

Más carne para EE.UU.

En línea con el aumento de las colocaciones al mercado de EE.UU., a inicios de este año el complejo cárnico local proyectaba cerrar 2026 con 75.000 Ton. De acuerdo con el boletín del servicio veterinario oficial hasta agosto último ya se embarcaron 35.443 Ton. de productos cárnicos al mercado estadounidense, por US$ 211 millones. Este volumen, comparado con el registrado el mismo periodo del año pasado, ubica a EE.UU. como el mercado que más volumen de carne paraguaya adquirió, tan solo superado por Chile.

Sobre cómo influirá en las exportaciones paraguayas la decisión de Trump de suspender hasta noviembre el arancel para algunos proveedores, el titular del Senacsa, José Carlos Martin, explicó que desde septiembre se está operando bajo esta medida. “Recién sabremos los resultados al cierre de septiembre. Pero creemos que EE.UU. será el segundo mayor comprador de carne local otra vez este año.

“Nuestro objetivo es elevar 20% de lo que se exportó el año pasado”, aunque reconoció también que este año se registra una faena bovina menor frente a la observada el año pasado. Se proyecta superar las cifras de exportación en kilos logrados en 2025, a pesar de tener una caída en la faena, cerró.

De 75 a 49.456 Ton.

Según Senacsa, nuestro país inició sus envíos en 2023 a EE.UU., con 75 Ton. En 2024 trepó a 28.000 Ton., mientras en 2025 alcanzó 49.456 Ton.