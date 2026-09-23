Fiebre aftosa: gremio ganadero pide al Senacsa reforzar las precauciones

El sector ganadero monitorea constantemente la situación de la fiebre aftosa a nivel global, dado que, según reportes, la enfermedad se encuentra en expansión.

Ante eso, en un reciente comunicado la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec) expresó su preocupación ante el avance de la enfermedad e instó al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) reforzar las medidas de prevención y vigilancia sanitaria.

Desde el gremio señalaron que la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) advirtió recientemente sobre la propagación de la enfermedad y el avance del serotipo SAT 1 fuera de su área histórica de circulación en África austral, con notificaciones en países de Europa, Medio Oriente y Asia.

Alerta para países productores y exportadores

En ese contexto, la Appec sostuvo que la expansión constituye una señal de alerta para los países productores y exportadores de carne, debido a los posibles efectos que una eventual incursión de la enfermedad podría generar sobre la producción, el comercio y la seguridad alimentaria.

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Asimismo, señalaron que las economías pequeñas y dependientes de la ganadería son especialmente vulnerables ante una eventual aparición de fiebre aftosa, debido a las restricciones que pueden aplicarse al comercio de animales y productos de origen animal cuando se detecta la enfermedad.

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Según el gremio, estas medidas pueden generar costos iguales o incluso superiores a las pérdidas directas de producción. Además, advirtieron que las consecuencias podrían extenderse más allá del sector ganadero y afectar al conjunto de la economía.

Pedido a Senacsa

Ante este escenario, instaron al Senacsa a consolidar el sistema de vacunación contra la fiebre aftosa, reforzar la vigilancia epidemiológica y evaluar de manera permanente la cobertura de vacunación frente a los serotipos que circulan en la región y el mundo.

El gremio sostuvo que la prevención, la vigilancia epidemiológica y la vacunación son herramientas fundamentales para proteger el hato ganadero nacional y preservar los mercados internacionales para la carne paraguaya.

En ese sentido, es importante recordar que la carne bovina constituye uno de los principales productos de exportación del Paraguay y llega a más de 50 mercados internacionales. El año pasado, según datos oficiales del servicio veterinario el sector superó por primera vez la barrera de los US$ 2.000 millones en envíos al exterior.

Asimismo, el complejo cárnico nacional obtuvo este año la habilitación de nuevos destinos y próximamente recibirá nuevas auditorías, con la expectativa de sumar más mercados para la carne paraguaya, de acuerdo con las autoridades nacionales.

Mantener una cobertura de vacunación

En esa línea, señalaron que mantener una alta cobertura de vacunación y una respuesta sanitaria rigurosa resulta clave para resguardar el hato, sostener el acceso a destinos exigentes y cumplir con los protocolos sanitarios requeridos para el comercio internacional.

Este 2026, de acuerdo con datos facilitados por el Senacsa muestran que, se registraron 12.737.470 bovinos vacunados, con un avance de 99,28% en comparación con el mismo periodo del año anterior, y 116.849 propietarios registrados.

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Paraguay libre de aftosa con vacunación

Es importante destacar que Paraguay cuenta con el estatus de país libre de fiebre aftosa con vacunación, una condición relevante para el comercio internacional de carne.

Finalmente, el gremio remarcó que el hato ganadero constituye un bien nacional estratégico y llamó a fortalecer las acciones de prevención para proteger la producción y los mercados de exportación.