Este es el monto que está dejando de recibir Paraguay por la exportación de carne

Desde hace varios meses, el complejo cárnico local registra un mejor valor por su producto en el exterior, situación que está atenuando el impacto de la caída del volumen exportado sobre el ingreso de dólares al país, de acuerdo con los datos suministrados por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

Entre enero y septiembre de 2026 ingresaron al país US$ 1.476 millones (no incluye menudencias) por los envíos de productos cárnicos bovinos, frente a los US$ 1.604 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

La diferencia representa unos US$ 127 millones menos en ingresos para el país, equivalente a una disminución del 8%.

Menos volumen de carne

Esta caída en la generación de divisas coincide con una reducción del volumen exportado. Hasta el noveno mes del año se enviaron 209.906.387 kilogramos de carne bovina, mientras que en el mismo periodo de 2025 se habían embarcado 276.764.258 kilogramos, lo que representa una reducción del 24%.

Mejor precio amortigua caída

Pese a la menor cantidad de carne enviada al mercado internacional, el precio promedio de exportación se mantuvo en niveles elevados.

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De acuerdo con los datos de Senacsa, pasó de aproximadamente US$ 5.796 por tonelada en el acumulado a septiembre 2025 a US$ 7.035 por tonelada en 2026 correspondiente al mismo periodo, un incremento de US$ 1.239 por tonelada, equivalente a una suba cercana al 21%.

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Mercados de la carne paraguaya

Hasta septiembre, Paraguay destinó su carne bovina a 51 mercados internacionales. Chile se mantuvo como el principal comprador de la proteína roja paraguaya, con 62.726.859 kilogramos, por un valor aproximado de US$ 433 millones.

En segundo lugar se ubicó Israel, con 33.367.852 kilogramos, por US$ 276 millones. Estados Unidos ocupó el tercer lugar, con 42.798.843 kilogramos, por unos US$ 263 millones.

Mientras tanto Taiwán quedó en la cuarta posición, con 26.670.969 kilogramos, por aproximadamente US$ 189 millones, seguido de Brasil, que completó el top cinco con 9.060.360 kilogramos y US$ 69 millones.

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