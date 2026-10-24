Appec espera que la investigación de Conacom aclare competencia entre frigoríficos

La investigación de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) sobre el mercado de compra de ganado bovino para faena podría ayudar a esclarecer las condiciones del sector, según Federico Maisonnave, miembro de la comisión directiva de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec).

El representante del gremio señaló a ABC que en los países líderes de este rubro existen instancias públicas y privadas que permiten conocer de manera ágil y transparente los precios de los ganados, tanto los correspondientes a la semana en curso como, en algunos casos, los valores a futuro.

“En Paraguay, los productores no cuentan actualmente con herramientas similares, por lo que deben comunicarse directamente con las plantas frigoríficas e intentar negociar las mejores condiciones posibles. En algunos casos se registran caídas importantes de precios de una semana a otra, sin mayores explicaciones”, acotó.

Para el directivo de la Appec, la investigación “sin dudas, puede ayudar a esclarecer” cómo funciona el mercado de compra de ganado gordo y si existen conductas que restrinjan la competencia y, en consecuencia, afecten los precios.

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“Esperamos que las conclusiones contribuyan a mejorar la disponibilidad de información y a transparentar las relaciones entre los diferentes actores de la cadena ganadera. El planteamiento de la Appec es que los precios se formen en un marco de competencia efectiva y reglas claras. Eso es previsibilidad”, destacó.

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Appec advierte sobre las condiciones de competencia

El representante de la Appec señaló que la relación comercial entre frigoríficos y ganaderos no cambió en los últimos años. Como ejemplo, mencionó que existen 11 industrias habilitadas para exportar frente a unos 115.000 productores de ganado, una diferencia que, a su criterio, refleja la disparidad en la capacidad de negociación entre ambas partes.

Maisonnave explicó que hoy la industria viene demostrando que “puede sobrevivir” faenando inclusive por debajo del 50% de su potencial, pero si se analizan algunos meses del año, afirmó que se puede observar una merma de la competencia entre las plantas industriales, por ejemplo, durante septiembre, lo cual afecta severamente el precio ofrecido a los productores.

En esa línea, de acuerdo con el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) la faena este septiembre fue de 123.308 animales, una caída del 29% frente a los 174.348 reses procesados en el año pasado en el mismo mes.

Precios bajos

Según su análisis, la disminución de la competencia entre plantas permite que las industrias que permanecen operativas, frente al mismo número de productores, ofrezcan precios de referencia más bajos, que no necesariamente reflejan lo que ocurre en los mercados internacional y local.

“Dicho en otras palabras, ser tomadores de precios internacionales no garantiza que esa transmisión sea rápida, transparente y equilibrada. Es un comportamiento que, lamentablemente, se está viendo todos los años y los productores se ven directamente afectados”, apuntó el directivo.

El ingreso de nuevas plantas

Sobre la incorporación de nuevas plantas, Maisonnave consideró que las inversiones de Frigorífico Los Lazos y La Tropa Beef representan un hecho positivo para el sector. Sin embargo, sostuvo que su impacto dependerá de que se traduzcan en una competencia efectiva, compras sostenidas y mejores condiciones para los productores.

“En 2026, si bien ingresaron dos firmas nuevas al mercado, otra empresa muy influyente para el mercado paraguayo prácticamente dejó de operar en lo que va del año. Por lo tanto, la entrada de estas dos plantas se vio opacada por la salida de este gran operador”, indicó.

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En ese sentido, afirmó que la competencia permanece prácticamente “invariable” en comparación con años anteriores. Según explicó, una firma de capital extranjero concentra el 40% de la faena nacional destinada a la exportación, mientras que las cooperativas menonitas (Chortitzer, Fernheim y Neuland) y sus socios reúnen el 30%, y las cuatro firmas restantes que operan en el mercado nacional se distribuyen el 30% restante.

Respecto a las alternativas que tienen actualmente los productores para vender sus animales, señaló que la incorporación de nuevos operadores amplía las opciones, pero no garantiza que todos los ganaderos tengan las mismas posibilidades de comercialización.

“Para evaluar la concentración, debemos mirar los grupos económicos y sus intenciones reales sobre las compras, así como la cantidad y distribución de plantas en operación. La competencia se comprueba cuando el productor puede comparar ofertas y cambiar de comprador de forma transparente y razonable”, finalizó.