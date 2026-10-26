México habilita la carne paraguaya y completa el acceso a Norteamérica

Tras un largo proceso de negociación sanitaria, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) anunció este lunes la apertura del mercado de México para las exportaciones paraguayas de carne bovina, luego de recibir la comunicación oficial del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), de dicho país.

El presidente del Senacsa, José Carlos Martin, comentó a ABC que con esta habilitación se completa el acceso sanitario a los tres mercados de Norteamérica, luego de las aperturas de Estados Unidos, en 2023, y Canadá, en 2024. Según señaló, estos mercados reúnen a unos 550 millones de personas.

En ese sentido, es importante explicar que México integra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés) junto con Canadá y Estados Unidos, siendo el único mercado que le falta al Paraguay para completar ese bloque.

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La habilitación de México, un avance

Además desde la institución indicaron que la habilitación representa un avance para el sector pecuario nacional y es resultado de un trabajo técnico y sanitario sostenido, orientado a ampliar la presencia de los productos paraguayos de origen animal en los mercados internacionales.

“La apertura de este mercado refleja el reconocimiento a la solidez, confiabilidad y transparencia del Servicio Veterinario Oficial del Paraguay, así como a la labor técnica del Senacsa en materia de vigilancia epidemiológica, control sanitario, trazabilidad y garantía de la inocuidad de los productos destinados al comercio internacional”, informó la entidad estatal.

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Primeros envíos a México

El complejo cárnico esperaba desde hace tiempo esta habilitación, ya que la auditoría prevista se postergó y el proceso se extendió más de lo esperado, señalaron desde el sector.

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“Son 10 plantas habilitadas en esta vuelta, ya tenemos homologado el certificado sanitario. Las primeras exportaciones deberían darse sí o sí antes de fin de año”, adelantó Martin.

México, un mercado para ampliar las exportaciones

Martin destacó que México importó unas 290.000 toneladas de carne bovina el año pasado, un volumen que dimensiona las oportunidades potenciales para los proveedores internacionales.

Subrayó que la apertura permitirá a los frigoríficos paraguayos explorar nuevos negocios y ampliar sus destinos de exportación.

No obstante, dijo que el aprovechamiento de este mercado también dependerá de las condiciones arancelarias y de la capacidad de los exportadores para competir con otros proveedores.

En ese sentido, Martin explicó que México contempla un cupo global de importación de 70.000 toneladas para carne bovina procedente de países que no cuentan con un tratado de libre comercio con ese mercado, entre ellos Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay.

¿El régimen de arancel cero es sólo para Paraguay?

Dentro de ese cupo, las importaciones pueden ingresar con un arancel del 0%. Sin embargo, el volumen está destinado al conjunto de los países comprendidos en ese régimen, no exclusivamente a Paraguay.

Según detalló, la asignación se realiza mediante una licitación pública de la Secretaría de Economía mexicana, con un criterio de precio mínimo. Por lo tanto, los exportadores paraguayos deberán competir para acceder al beneficio arancelario.

Fuera del cupo, la carne fresca o refrigerada, clasificada en la partida arancelaria, enfrenta un arancel del 20%, mientras que la carne congelada, está gravada con un 25%, precisó el presidente.

Finalmente, resaltó que el nuevo acceso reafirma el trabajo sanitario desarrollado por el país y genera oportunidades para el sector productivo nacional, con miras a fortalecer las exportaciones de origen animal.