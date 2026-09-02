Así están pagando por la carne paraguaya en el exterior

Al cierre de agosto se constata que el complejo cárnico registra cierta recuperación en sus números de exportación de carne bovina, luego de la desaceleración registrado en los primeros meses de este 2026.

Hasta el octavo mes del año, los envíos de carne bovina paraguaya - no incluye menudencias -totalizaron US$ 1.299 millones, por 186.175 toneladas, según datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

Al comparar esas cifras con las alcanzadas en el mismo periodo del año pasado, se nota una caída del 25% en volumen y del 9% en divisas. Entre enero y agosto de 2025 se colocó 247.577 toneladas, que generaron US$ 1.425 millones.

Lea más: Freno a la carne brasileña en Europa: las ventajas y desventajas comerciales para Paraguay

Mes a mes

Pese a la caída de las exportaciones, el precio por cada tonelada de carne exportada tiene una tendencia al alza. Hasta agosto se logró el mejor valor promedio del año al alcanzar US$ 7.410 por tonelada, US$ 30 más que en julio, cuando se ubicó en US$ 7.387.

En enero, el precio promedio fue de US$ 6.493 por tonelada; en febrero, US$ 6.484; en marzo, US$ 6.623; en abril, US$ 6.734; en mayo, US$ 7.118, y en junio, US$ 7.359.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mercados de la carne paraguaya

Hasta agosto, nuestro país destinó su carne bovina a unos 50 mercados. Chile se mantuvo como el principal comprador de la proteína roja paraguaya, con 50.609 toneladas, por un valor aproximado a los US$ 399 millones.

Lea más: Hugo Meza plantea a Peña subir impuestos a la carne, soja y tabaco

En segundo lugar se ubicó Israel, con 31.014 toneladas, por US$ 256 millones; mientras que Estados Unidos ocupó el tercer lugar, con 35.443 toneladas, por US$ 211 millones.

Taiwán quedó en la cuarta posición, con 23.861 toneladas adquiridas, por US$ 169 millones, seguido por Brasil, que completó el top cinco con 8.132 toneladas y US$ 61 millones.