Arroz paraguayo cerró el primer semestre con US$ 84 millones menos en exportaciones

El sector arrocero es un pilar estratégico de la economía paraguaya y se evidencia en las exportaciones del rubro, pese a que este 2026 se constata una caída en ingresos por las ventas al exterior, según el reporte de la Cámara Paraguaya de Industriales del Arroz (Caparroz).

En su último informe la Caparroz reveló que las exportaciones paraguayas del cereal generaron US$ 137 millones entre enero y junio de 2026, unos US$ 84 millones menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando los envíos alcanzaron US$ 221,8 millones. Es decir, la caída fue un 38% interanual durante el primer semestre.

De ese total, en lo que hace a las exportaciones de arroz en sus distintas presentaciones, el arroz pulido concentró el mayor ingreso en los primeros seis meses, con US$ 72 millones, seguido del arroz integral con 49 millones, el arroz quebrado 8 millones y el arroz con cáscara con 6 millones.

Asimismo, de acuerdo con el material suministrado por el gremio, las exportaciones base cáscara (que contemplan todas las presentaciones de arroz), se redujeron aproximadamente 14%. En los primeros seis meses de 2026, Paraguay exportó 659.992 toneladas base cáscara, frente a las 768.647 toneladas registradas entre enero y junio del año pasado.

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Brasil concentra el 83% de los envíos de arroz

En lo que es destino del producto paraguayo mantiene presencia en 26 mercados. Brasil continúa siendo, por amplio margen, el principal destino del arroz paraguayo. Entre enero y junio recibió 559.306 toneladas base cáscara, equivalentes al 83,38% del total exportado por Paraguay. El país vecino es seguido por Chile, que recibió 51.795 toneladas base cáscara durante el mismo periodo.

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Los menores valores también se observan en los precios de algunos productos destinados al mercado brasileño. El arroz pulido registró en junio un precio promedio de US$ 364 por tonelada, frente a US$ 391 en junio de 2025. El arroz integral pasó de US$ 309 a US$ 261 por tonelada en el mismo periodo, mientras que el arroz quebrado bajó de US$ 210 a US$ 175.

No obstante, desde el gremio señalan que las cotizaciones del arroz pulido y del arroz quebrado muestran señales de recuperación durante 2026, luego de la tendencia descendente constatada durante el segundo semestre del año pasado.

Productores enfrentan presión sobre la rentabilidad

Según otros datos dados a conocer por Caparroz, la zafra 2025/2026 alcanzó un rendimiento promedio nacional de aproximadamente 5.900 kg por hectárea y una producción estimada de 1.250.000 toneladas base cáscara.

El gremio advierte además que el incremento de los costos de fertilizantes, agroquímicos, combustibles, logística e insumos no fue acompañado por los precios de venta. Según el boletín, los productores estiman pérdidas cercanas al 20% al comparar los precios actuales con sus costos efectivos de producción.

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Ante este panorama, el rubro arrocero plantea reducir al menos 30% la superficie sembrada en la zafra 2026/2027 (arranca en fines de agosto e inicios de septiembre), hasta unas 150.000 a 160.000 hectáreas, con el objetivo de llevar la producción a menos de un millón de toneladas base cáscara y contribuir a equilibrar la oferta con la demanda.