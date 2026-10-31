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ABC Rural
31 de octubre de 2026 - 01:00

Huevos rentables: la cuenta empieza en el comedero

Huevos rentables: la cuenta empieza en el comedero
Huevos rentables: la cuenta empieza en el comederoShutterstock

Con 1.000 gallinas y 85% de postura, una granja puede sacar unas 28 planchas diarias y facturar cerca de G. 560.000 por día. Pero el margen real depende de tres números que muchos no llevan: consumo por ave, mortalidad y huevos perdidos.

Por ABC Color
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Antes de que amanezca, el galpón ya está en movimiento. Hay que revisar bebederos, llenar comederos, juntar huevos, separar los fisurados. Parece rutina. Pero cada gramo de ración y cada huevo roto se anota o se pierde en la planilla de resultados.

La producción de huevos se consolida como una alternativa concreta para diversificar ingresos en el campo paraguayo. Pero tener gallinas y vender huevos no alcanza. “Para que una unidad productiva sea rentable hay que planificar la escala, manejar bien la alimentación, controlar los costos y mantener la sanidad del plantel”, advierte el Dr. Edgar Desvars.

La escala mínima

Para quien quiere entrar al rubro en un sistema semirrústico, el especialista recomienda arrancar con 1.000 a 1.500 gallinas con intención comercial.

“Esa escala permite organizar mejor la compra de insumos, el manejo sanitario, la recolección, la clasificación y la venta”, explica Desvars.

Los números lo muestran. Con 1.000 aves y una postura promedio del 85% se obtienen unos 850 huevos diarios: alrededor de 28 planchas de 30 unidades. A G. 20.000 la plancha, son unos G. 560.000 por día de ingreso bruto.

Ese ingreso, sin embargo, no es ganancia. “La cantidad de aves necesaria para cubrir costos depende del precio de venta, del alimento, de la infraestructura, de la mano de obra y del canal comercial”, aclara.

Ración bajo la lupa

Una ponedora consume entre 100 y 120 gramos de alimento por día. Multiplicado por mil aves, es más de 100 kilos diarios: el principal rubro de gasto de la granja.

Por eso Desvars insiste en medir. “El consumo real debe calcularse por ave y compararse con las recomendaciones de la línea genética, según edad, peso corporal, temperatura ambiente y nivel de producción”, señala.

La ración debe cubrir energía, proteína, aminoácidos esenciales, calcio, fósforo disponible, vitaminas y microminerales. Y hay un insumo que suele subestimarse: el agua.

“Cualquier restricción de agua limpia y suficiente reduce rápidamente el consumo de alimento y, con él, la postura”, alerta.

Cuánto cuesta un huevo

No hay un costo único para Paraguay. “Cada establecimiento tiene que calcularlo con sus propios datos”, remarca el profesional.

Como referencia, en mayo de 2026 la plancha de 30 huevos se vendía en finca entre G. 19.000 y G. 20.000. Al consumidor llegaba entre G. 22.000 y G. 26.000, según presentación y canal.

Huevos rentables: la cuenta empieza en el comedero
Huevos rentables: la cuenta empieza en el comedero

La cuenta del costo debe incluir:

- Alimento consumido por el lote.

- Reposición y amortización de las gallinas.

- Mano de obra, electricidad, agua y calefacción, cuando corresponda.

- Vacunas, medicamentos y bioseguridad.

- Clasificación, envases, roturas, descartes y transporte.

- Mantenimiento y depreciación de instalaciones.

Cuándo renovar el lote

Una ponedora comercial bien manejada produce entre 300 y 330 huevos por ave alojada en un ciclo de unos 12 meses de postura.

¿Cuándo descartarla? “La decisión no se toma solo por la edad ni por mirar una gallina un día”, advierte Desvars. Hay que evaluar condición corporal, estado sanitario, comportamiento, plumaje, cresta y cloaca, y cruzar esos datos con los registros productivos.

En lotes envejecidos, la renovación se define con la curva de postura, el tamaño y la calidad del huevo, el precio de venta, el costo de alimentación y lo que se recupera por las aves de descarte.

Las señales de alerta

Dos indicadores marcan si la granja va bien o mal.

- Mortalidad. Una mortalidad acumulada superior al 5% en el ciclo merece revisión. Llegar al 8% o más es una alarma seria, aunque la lectura depende de la edad y la fase productiva del lote.

- Huevos perdidos. Rotos, fisurados o no comercializables deberían quedar por debajo del 2%. “Si se supera ese nivel de forma persistente, hay que revisar la nutrición, la calidad de la cáscara, los nidos, la recolección y la manipulación”, indica.

Mentalidad de empresa

Para Desvars, el huevo es una oportunidad de desarrollo rural, pero solo con visión empresarial: conocer los costos, registrar resultados todos los días y trabajar con criterios técnicos de alimentación, sanidad, bienestar animal y bioseguridad.

“La avicultura moderna se construye con conocimiento, planificación y constancia. La experiencia práctica es valiosa, pero combinada con registros confiables, asesoramiento profesional y análisis económico se convierte en una herramienta para decidir mejor y sostener la rentabilidad a largo plazo”, concluye.

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