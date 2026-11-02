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ABC Rural
02 de noviembre de 2026 - 17:59

Paraguay recibe conferencia de la OMSA y destaca avances de su producción pecuaria

Hato ganadero
Paraguay es anfitrión de esta conferencia regional, una oportunidad para mostrar los avances del sector pecuario nacional, según los organizadores.

La conferencia regional de sanidad animal reúne en Asunción a autoridades y expertos de las Américas. El presidente del Senacsa, José Carlos Martin, destacó el potencial productivo de Paraguay y el crecimiento de su producción pecuaria.

Por ABC Color
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Paraguay dio apertura este lunes a la 28ª Conferencia de la Comisión Regional para las Américas de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), que se desarrollará hasta el 6 de noviembre en Asunción. El encuentro reúne a autoridades y expertos de la región para debatir los principales desafíos sanitarios que enfrenta la producción animal.

Por primera vez, Paraguay es anfitrión de esta conferencia regional, una oportunidad para mostrar los avances del sector pecuario nacional y fortalecer la cooperación entre los países de las Américas, según los organizadores.

Durante la inauguración, el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin, señaló que durante las jornadas se abordarán los desafíos relacionados con la sanidad animal y la seguridad alimentaria.

El titular del Senacsa destacó que la sanidad y el bienestar animal generan beneficios que van más allá del sector pecuario.

Conferencia de la OMSA: “Enfoque una sola salud”

Explicó que contar con servicios veterinarios sólidos permite prevenir y controlar enfermedades animales transfronterizas, reducir el riesgo de transmisión de zoonosis, proteger el comercio y contribuir a la sostenibilidad ambiental.

Lea más: Este es el monto que está dejando de recibir Paraguay por la exportación de carne

Asimismo, resaltó la importancia del enfoque de “Una Sola Salud”, la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos y el fortalecimiento de los mecanismos mundiales de prevención, preparación y respuesta ante pandemias. En ese contexto, mencionó la experiencia del Senacsa durante la pandemia del covid-19, en 2020.

El presidente de la República, Santiago Peña, y el presidente del Senacsa, José Carlos Martin, junto con autoridades de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).
El presidente de la República, Santiago Peña, y el presidente del Senacsa, José Carlos Martin, junto con autoridades de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Paraguay produce alimentos

Martin resaltó que la región de las Américas produce alimentos para más del 35% de la población mundial, pese a representar apenas el 13% de sus habitantes.

Señaló que esta capacidad implica una doble responsabilidad, considerando que más de 645 millones de personas todavía padecen hambre en el mundo.

“El desafío no consiste solamente en producir más alimentos, sino en hacerlo de manera segura, con calidad y sostenibilidad”, acotó.

En cuanto a Paraguay, afirmó que el país produce alimentos para cerca de 11 veces su población y que la producción agropecuaria constituye uno de los pilares de la economía nacional.

Lea más: Fiebre aftosa: gremio ganadero pide al Senacsa reforzar las precauciones

Como muestra del crecimiento del sector, indicó que en los últimos años las exportaciones de productos de origen animal se duplicaron, al pasar de US$ 1.300 millones a US$ 2.700 millones anuales.

“Detrás de cada una de estas cifras hay trabajo, inversión, confianza y un sistema sanitario sólido. Incorporamos tecnología, fortalecimos nuestros laboratorios institucionales en el territorio nacional y actualizamos el 90% de nuestros programas sanitarios”, manifestó.

El presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, José Carlos Martín, habla durante la apertura de la 28ª Conferencia de la Comisión Regional para las Américas de la Organización Mundial de Sanidad Animal.
El presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, José Carlos Martín, habla durante la apertura de la 28ª Conferencia de la Comisión Regional para las Américas de la Organización Mundial de Sanidad Animal.

Los desafíos sanitarios de la región

En cuanto a la conferencia, de acuerdo con los organizadores permitirá debatir sobre los principales riesgos que enfrenta la producción animal a escala mundial y la necesidad de fortalecer los sistemas de vigilancia y prevención.

Además, en el programa aparece que durante las jornadas se abordarán cuestiones como la influenza aviar, la peste porcina africana y la fiebre aftosa, además del fortalecimiento de los servicios veterinarios

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