*****

¿Cuántas fechorías se seguirán escondiendo gracias a esta ley de “Datos personales” bastardeada por el cartismo y aplaudida por sus “satélites”?

*****

La transparencia y el plan político de “Horror Colorado” no van de la mano. Las investigaciones periodísticas descubrieron casos realmente vomitables como “nepobabies”, la mansión de “Pinocho” en San Ber, “los sobres del poder”, los privilegiados de siempre en las binacionales, los “programas estrella$”, los “pupitres chinos”, etc.

*****

Este proyecto “Frankenstein” justamente tiene por objetivo intentar cerrar todas las puertas y ventanas de las instituciones públicas para evitar que la prensa investigue y publique lo que tanto quieren esconder: las fechorías. Lo público ya no será público.

*****

A “Pinocho” cada día le crece la nariz, porque sus discursos no sintonizan con sus actos.

*****

Parece que el gasoíl catarí ya está viniendo sobre un caracol. En el mes de los enamorados de 2026 llegará. El “Romeo” de Villa Elisa ya le dio una nueva prórroga a la misteriosa firma vinculada al hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

*****

Esto es cada vez más grosero. Si no fuera una firma mimada del poder, ni media prórroga iba a conseguir. Ya le hubieran despachado hace rato.

*****

“Pinocho” irá hoy a La Paz no tanto para asistir a la asunción del nuevo Presidente boliviano, sino más que nada porque irá un alto funcionario del Gobierno de EE.UU. Sigue el lobby para obtener el perdón total para el “Patrão”. Esa es la obsesión de la política exterior.

*****

Y ojo con esto: No asistirá a la Cumbre Unión Europea-Celac, que se realizará mañana y el lunes en Colombia. ¿Por qué? Para intentar agradar a EE.UU. ¡Qué lamentable!

*****

Atención con este dato: el Congreso cartista sancionó y “Pinocho” promulgó la ley que limita los descuentos, pero que protege solo a funcionarios públicos.

*****

¿Quién se ocupará de las víctimas de la “mafia de los pagarés” del sector privado? Al cartismo no le interesa. Acaba de retirar su proyecto de ley.