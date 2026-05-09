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Y lo peor es que “tiran la piedra” y esconden la mano. Además, se quieren mostrar como “los santitos” del país.

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Es criminal montar toda una estructura del Estado para hacer “sicariato digital” mientras en los hospitales no hay medicamentos.

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Felizmente están saltando cada vez más datos que pintan de cuerpo entero el verdadero interés de este régimen político: perseguir a sus adversarios o críticos y si es posible acallarlos como sea.

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Si esta no es dictadura, ¿qué es? Todo menos democracia.

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Y “Pinocho” Peña en los foros internacionales dando cátedras a la Venezuela de Maduro. Aquí estamos yendo por ese camino.

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El titular del IPS tendrá que hacer mucho esfuerzo para sacar los enormes “clavos” que por décadas se instalaron en ese sistema.

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Mientras tanto se “desangra” el ente en perjuicio de los asegurados, jubilados y familiares.

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“Pinocho” Peña es el primer defensor de los consejeros, que no tienen la representatividad legítima, especialmente de los asegurados y de los jubilados.

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Finalmente, “Petrucelli” Rivas saldrá antes que el condenado Erico Galeano. Ayer presentó su renuncia. ¿Será que le prometieron algo a cambio?