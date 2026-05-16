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Da pena ver cómo trata a los pacientes en los hospitales públicos e IPS y especialmente a las madres internas en estos centros.

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El único de su gobierno que realmente dice la verdad es el Dr. Isaías Fretes, titular de la previsional.

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Para “Pinocho” Peña, por ejemplo, lo más interesante del IPS es la Tesorería, donde se deposita el dinero que posteriormente fue “peregrinando” hacia los “amigos bank”.

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En este gobierno cartista todo se reduce a rentabilidad financiera para los amigos. Y “gueno”, ¿qué le vamos a hacer?

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“Horror Colorado” utiliza el gastado argumento de que la gente le votó para que manejen así el país.

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Veremos qué dice el electorado colorado el 7 de junio en las internas municipales y luego el 4 de octubre la ciudadanía en general.

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Si les votan a los mismos movimientos o equipos políticos, es porque les gusta el masoquismo a nuestro sufrido pueblo.

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Ahí está Camilo Pérez, quien ya se cree intendente de Asunción. A su “medio limón” le hace participar de programas oficiales.

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Además, el impresentable intendente por accidente Luis Bello le hace arrodillar a todo el funcionariado ante Camilo como si la Municipalidad fuese de los cartistas. ¡Qué asco!

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Una diplomática que antes estaba por el segundo piso de Cancillería y ahora por el Brasil… va y viene a nuestro país cobrando en dólares. Por lo visto para algunos sigue el “carnaval”.

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¿La Embajada paraguaya en Taiwán ya pidió disculpas por la metida de pata con la esposa del “Chico 10?

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Hasta esto tenemos que soportar del genuflexo servicio exterior cartista. Se creen dueños del país estos “próceres”.

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Y ahora nos vienen con el cuento de que gua’u se pusieron duro con China. Tiene toda la pinta de que es un cuento para “ganar puntos” con Washington, siempre con la esperanza de conseguir el perdón total para el “Patrão”.

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El TSJE no tiene interés de revisar sus máquinas de votación. Quiere que elijamos intendentes y concejales con las reglas que impone la empresa “amiga”.