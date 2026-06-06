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Pareeece que Félix no quiere firmar el documento porque los ingenieros le dicen que es una especie de entrega feroz de la soberanía.

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Sin embargo, “Pinocho” y su escudero Javier le hicieron el “apriete” y ahí se armó más el sarambí. Así dicen.

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Con el gobierno de “vamos a estar mejor” surgieron unas ñembo “industrias convergentes” que no tienen límites de potencia ni de angurria.

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Veremos cómo termina esta historia, pero es otro de los programas “estrella$” del gobierno de “Horror Colorado”.

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Pero mañana los afiliados de la ANR, especialmente, pueden aplicarles un soberano castigo a los candidatos de los “patrones”, que les hacen sufrir a sus compueblanos y que ni siquiera les brindan un mejor nivel de vida.

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Al contrario, intendentes y concejales como Nenecho y compañía se benefician del cargo en detrimento de los ciudadanos. Si no hay Fiscalía o Justicia, debe haber castigo en las urnas.

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Ojalá se respete la voluntad popular, de lo contrario no se puede hablar de democracia.

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En las redes sociales, en las calles, en reuniones de amigos la gente se muestra disconforme con sus autoridades municipales. Esperemos que el hartazgo aterrice en las urnas para que surtan efecto la rabia y la esperanza de una ciudad mejor.

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“Pinocho” y su equipo de terror estarán pendientes el domingo a la noche de los resultados, especialmente de Asunción, para salir a festejar o quedarse calladitos en su residencia.

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Ojo que la pelea electoral estará dura también en el PLRA. El cartismo, a toda costa, quiere copar definitivamente el principal partido opositor para intentar llegar con oxígeno en el 2028.

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Si la presidencia del PLRA y su Directorio siguen con su senda opositora, le entorpecerá al cartismo su plan de copamiento definitivo del Paraguay. Pero si el que sabemos es elegido como titular de dicho partido, tendrá pista libre.

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Ojo que en cualquier momento habrá “humo blanco”, pero sería “negro”, desde el edificio de la Diosa Astrea sobre el caso Kattya. El cartismo recula siempre, pero en este caso parece que no.