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Si no dio autorización, ¿por qué no frena el plan de “Lucho” de despilfarrar US$ 2,8 millones para el paisajismo en la binacional mientras los ciudadanos más vulnerables del país lloran por medicamentos en hospitales públicos e IPS?

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Ahora, si permite que se lleve adelante esta idea, “Pinocho” Peña evidencia una vez más que poco o nada le interesa la gente humilde del país.

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Durísimo estuvo la senadora Amarilla contra la Abed. Le acusa de ser la “mente brillante” del proyecto de renovación de plantas y la incorporación de bromelias en la electrizante flora de la binacional.

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Amarilla le descalificó de la peor manera a la diputada cartista pareja de “Lucho”. Hasta le sugirió que compre crotos para ahorrar y destinar lo que sobra en medicamentos.

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Abed se tomará su tiempo para procesar lo que le dijo Celeste y le pedirá seguramente a alguien que le ayude a escribir algunas ofensas para intentar ponerse a la altura de la legisladora liberal.

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¿De quién fue la idea de obstaculizar ayer el tráfico en el microcentro de Asunción desde las primeras horas del día? Hay que cortarle las orejas al “ingeniero”.

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La Policía creyó que todos pidieron permisos en sus trabajos como lo pueden hacer los funcionarios públicos alegremente.

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Encima, cuando se le intenta hablar educadamente a un uniformado, te responde como si fuera que Brítez Borges sigue al frente de la institución policial.

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El “bachismo” se frota las manos porque vuelven las fotomultas en las rutas. Están afilando los dientes los de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad, a cargo de Félix Hernán Jiménez, ahijado político de “KachiBachi”.

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Atención conductores, porque los “aprietes” en las rutas estarán a la orden del día. Ya se acercan las municipales y hay que recaudar.

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“Pinocho” fue incapaz de parar este plan de “KachiBachi” porque carece de fuerza política. Una vez más la ciudadanía está indefensa ante los atropellos del cartismo.

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Jiménez es el mismo que se paseó con “KachiBachi” en una carrocería para hacer campaña política. Obviamente no se automultó.