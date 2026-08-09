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Cuentan los que saben que Prieto no tiene que llegar al sillón presidencial porque hay millones de dólares de razones y varios podrían ser alojados en el ex-Tacumbú.

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O sea, el objetivo de permanecer en el poder no tiene que ver con gobernar bien, para mejorar el bienestar de la ciudadanía, etc. Nada que ver. Solo ellos quieren seguir estando mejor.

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Los técnicos del BCP continúan con la odisea de intentar llegar a corregir el “tsunami” que están viendo, pero el “salvador de la patria” bloquea.

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Este “Pinocho” Peña intenta gua’u internacionalmente hacerse del democrático y eficiente como jefe de Estado. Reclamó que su excolega colombiano Petro nunca le quiso recibir. Acto seguido, habló de que hay gente que no tolera ideas diferentes.

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¿Por qué el cartismo le echó entonces a Kattya del Congreso y persigue a sus propios correligionarios disidentes?

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Emily mira hacia otro lado y, hasta el momento, no imputó a nadie de la Municipalidad de Asunción por la desaparición de los G. 500.000 millones de la era “Re-Necho”.

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El candidato a intendente de Asunción, Camilo Pérez, es del mismo equipo político de “Re-Necho”.